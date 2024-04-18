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母親節買什麼？電信三雄首波母親節促銷一次看

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

母親節將至，電信三雄近期陸續宣布母親節檔期首波促案，大送優惠，中華電信（2412）強打網路門市抽郵輪雙人行，申請5G手機送家電，果粉最高優惠3,000元。遠傳電信（4904）則由旗下friDay購物搶先推出優惠促案，全站最高回饋21%，台灣大（3045）則預告，搭配自由選精選多款家電，包括tokuyo Mini 玩美椅Plus按摩沙發TC-292，搭配1,399元指定專案，零元帶回家。

中華電信指出，申辦精采5G贈點方案月繳999元以上方案，最高加碼贈Hami Point 1,000點；精采5G贈點方案-「輕鬆點+」，每月最高送合計1,300點。

看準媽咪居家上網及影視娛樂的需求，中華電信指出，新申辦HiNet光世代100M以上指定方案，再贈Hami Point 600點、搭配MOD+自選餐(全選)及影劇館+最高加碼再贈600點；選擇Hami好康星選方案，一次申辦娛樂應用+影視服務月租188元起，每月再送最高10GB行動上網量，再抽Hami Point 最高300點，另同步推出「Hami Video影視雙享好禮方案」電視、影劇館+合購每月269元，月月送6GB，再贈哈密TV智慧電視盒（市價3,200元）。

此外，中華電信強打網路門市限定活動，即日起至5月15日申請行動、寬頻及MOD等指定方案，抽澎湖國際海上花火節3天2夜雙人遊輪行程（價值32,280元，共4名）、5月2~5/12登錄加碼再抽Hami point 最高5,200點大紅包

遠傳電信則由旗下friDay購物搶先推出優惠促案，全站最高回饋21%，滿額抽整單回饋，買空機享2大保證再送影音暢看14天。

遠傳表示，5月12日以前，在friDay購物消費滿8,000元，就有機會抽中整單金額回饋或遠傳幣等大獎，媽媽開心購物friDay購物買單，全站最高再回饋21%。

遠傳friDay購物指出，隨時隨地幫媽咪顧健康，強打「GARMIN Lily 2 智慧腕錶皮革錶帶款」、「SAMSUNG Galaxy Fit3 R390 健康智慧手環」、「TAKASHIMA高島 靴靴你美足機 M-9200」。

此外，遠傳指出，母親節就是換機的最好時機，friDay購物提供多款手機選擇，「Apple iPhone 15 Pro Max 256G」活動價41,757元；「紅米Redmi Note 13 256G」活動價5,999元，到friDay購物買遠傳空機，獨享原廠保固與門市服務2大保證，聯名卡每週二、五最高8%遠傳幣回饋，並贈送friDay影音暢看影劇14天。

台灣大則預告，自由選精選多款家電，包括tokuyo Mini 玩美椅Plus按摩沙發TC-292，搭配1,399元指定專案，零元帶回家，廚房神器之一的「洗碗機」BOSCH 45公分獨立式洗碗機搭1,399元專案，購機價3,990元，此外，到台灣大申辦指定專案月租1,399，綁約48個月，零元帶走iPad 10th 64G（WiFi）與AirPods第3代搭配MagSafe充電盒。

4G 中華電信 遠傳電信

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