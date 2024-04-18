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耐能智慧助力歐特明創新視覺 守護道路安全與AI同行

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
耐能智慧助力歐特明創新視覺，守護道路安全與AI同行。圖／耐能智慧提供
耐能智慧助力歐特明創新視覺，守護道路安全與AI同行。圖／耐能智慧提供

作為全球極具規模及影響力的汽車產業綜合性展會，本次台北車用電子展會，歐特明攜全新視覺方案悉數亮相，為智慧駕駛在功能創新和體驗升級帶來新案例，為消費者提供創新科技賦能的智慧出行和數位生活。

人工智慧（AI晶片商耐能智慧，作為歐特明的智慧車用Soc供貨商，此次歐特明展出的創新視覺AI方案，搭載基於可重構NPU的耐能KL630系列晶片，以強大的軟硬體實力賦能人車交互，帶來更精準、更迅速的DMS(DriverMonitorSystem)體驗。

耐能KL630具備高效NPU算力性能，並擁有極佳的ISP性能，可支援智慧座艙交互在車機本地完成運算處理，為用戶帶來超越以往的全新沉浸式駕乘體驗。強大的ISP視覺能力可適應多種複雜場景，有效降低駕駛風險，提高駕駛安全。

多年來，耐能推出的多款AI晶片不斷加速車載技術和駕駛體驗的變革。在現今城市逐年路況複雜，道路環境變化下，以領先的強大性能在高性能計算、AI演算法能力和能耗表現等方面為諸多廠商賦能，滿足消費者對智慧駕駛當前及未來的期待。包括豐富的車內智慧功能、駕駛員安全性、車輛可靠性等，也為汽車行業座艙解決方案樹立了全新標竿。

未來，耐能將持續深耕AI方向，充分發揮耐能在AI方面的技術優勢及商業落地經驗，與歐特明聚勢共贏，賦能更多車企轉型升級，助推智慧駕駛領域新發展。

AI 晶片 消費 車用電子

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