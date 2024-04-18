明年10月後不能用！微軟示警「2款Office軟體」終止支援

微軟（Microsoft）在官網發文提醒用戶，旗下Office 2016、Office 2019系列辦公軟體，將於2025年10月14日終止支援，建議改用Microsoft 365 E3整合式解決方案。

微軟公告顯示，Office 2016、Office 2019應用程式包含Outlook、Word、Excel、PowerPoint、Access等，在2025年10月14日後，微軟將不再提供相關安全性更新、錯誤修正或技術支援。

微軟指出，使用不再支援的Office版本，或在不支援的作業系統上使用Office，可能會造成一段時間的效能和可靠性問題。此外，如果微軟不再提供安全性更新，Office或作業系統可能容易受到安全性威脅。

微軟建議舊版Office使用者改用Microsoft 365 E3解決方案，不僅包含Word、Excel、PowerPoint等熟悉的辦公應用程式，也支援共同作業軟體SharePoint、商用電子郵件Exchange等線上服務。