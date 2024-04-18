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友達多元事業引擎發威 將展示零售、教育、醫療解決方案

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
透過友達電子價格牌系統，能取代紙本印刷，並因應市場變化，動態調整行銷策略，即時從總部遠端管理和推播行銷文宣。圖／友達提供
透過友達電子價格牌系統，能取代紙本印刷，並因應市場變化，動態調整行銷策略，即時從總部遠端管理和推播行銷文宣。圖／友達提供

友達（2409）多元事業引擎發威，友達將於Touch Taiwan展示為智慧零售、教育、醫療場域打造之跨域、跨產業整合應用，揭示高值化、節能減碳的多元創新解決方案。

為協助零售場域客戶解決店內行銷及長期缺工問題，友達整合軟硬體服務，推出「友達零售雲端管理平台」，透過高度整合的雲端內容管理系統，即可在單一軟體平台有效監控及管理店內所有數位看板和電子貨架標籤，適用於超商超市、連鎖品牌門市、大型展館、銀行等使用情境，連結全球客戶超過30,000個端點。

友達與達擎共同開發的「遠端設備管理系統（AUO Device Management System，ADM）」，提升互動教室設備的管理效率，並改善學校的設備管理痛點。同時，ADM流暢的多功能安裝模式、直覺設計的整合操作介面，可同時管理多部設備，有助於擴大教育資源的覆蓋範圍，不受地域限制之資訊佈達與設備監控管理功能，提供更優質的教育環境，創造學無止境的創新教育模式。

友達具有先進顯示技術整合軟硬體經驗，進而取得醫療與照護應用先機。友達將展示以3D及AmLED® 兩大顯示技術為核心的智慧醫療解決方案，包含應用於臨床手術及教育培訓等多元需求的3D手術影像、超音波mini LED醫療顯示器等。

友達 手術

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