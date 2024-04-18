訊連旗下玩美移動AI應用再加一 推出AI髮質檢測技術

訊連（5203）旗下玩美移動宣布，為美髮產業推出突破性的AI創新應用，最新的AI髮質檢測科技服務運用先進的AI技術，在幾秒鐘內即可分析髮質、頭髮粗細和鬈曲型態，可偵測多達10種不同的鬈曲型態和形狀，從直髮到極密鬈髮皆能辨識。

玩美移動指出，這項技術會將用戶髮質歸類於9個範圍，幫助用戶深入了解自己的髮質，新穎的AI髮質檢測也將改變護髮品牌與消費者互動的方式，提供更加個人化的購物體驗。

透過偵測頭髮的各個部分，AI髮質檢測可準確分析並幫助區分10種髮質的9個不同的範圍，從直髮、波浪鬈到極密鬈髮，以及介於其中的各種髮質。這項突破性的技術幫助護髮品牌能夠迅速提供高度精確和一致性的結果，並針對每位消費者的獨特髮質給予個人化建議。

玩美移動看好，透過精準洞察消費者髮質特徵，大幅增強購物信心，可讓護髮品牌與消費者間的互動更為流暢，解決消費者在購買護髮產品時所遇到的痛點。

玩美移動創辦人暨執行長張華禎表示，這項全新的AI髮質檢測技術簡化購物過程，使消費者在選擇護髮產品時能做出更有信心的決策。