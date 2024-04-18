群創Micro LED技術獲肯定 將於Touch Taiwan展示新顯示技術

群創（3481）18日宣布「無縫拼接量子點色轉換AM-MicroLED顯示器技術」與「柔性低反射率車用Micro LED顯示器技術」皆獲台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)主辦的「2024年Gold Panel Awards 顯示器元件產品技術獎」肯定。群創將於今年4月24日至26日在Touch Taiwan展覽上展示新顯示技術。

群創光電總經理楊柱祥表示，群創近年力拼價值轉型，除積極拓展非顯示器領域布局外，在顯示器領域上，將持續推動技術價值升級，引領顯示應用加值創新。

今年群創將展出多項顯示技術解決方案，其中群創長期深耕Micro LED技術，專利布局深厚已獲五百餘件專利授權，以展現群創技術升級彎道超車之決心。Micro LED是近年全球熱門顯示領域項目之一，其具有輕薄、省電、低功耗、高穿透、高亮度等優異特點，群創致力將Micro LED技術推廣應用於智慧車用與虛實整合的多元創新場域，致力打造價值轉型新契機。

群創攜手策略夥伴業成光電(GIS)首推業界低繞射「13.3吋次世代透明MicroLED顯示器」，採用Transprent AM Micro LED透明顯示技術，其特性將可在高亮度、高穿透度、低繞射與耐候性等顯示效能上更優於透明OLED，同時Micro LED具備省電及使用壽命長的優勢，亦符合高標準車規應用要求，將適用於車窗型顯示器，搶攻高階車載市場商機。