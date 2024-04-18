快訊

空軍P-3訓練驚傳意外 小牛飛彈練習彈「不明原因」掉入海中

下班注意！3縣市大雨特報 強降雨恐持續至晚間

影／女推輪椅叔叔領貸款「逼簽字」...銀行員急報警 意外揭恐怖真相

群創Micro LED技術獲肯定 將於Touch Taiwan展示新顯示技術

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
群創9.6吋柔性低反射率車用Micro LED顯示技術。群創／提供
群創9.6吋柔性低反射率車用Micro LED顯示技術。群創／提供

群創（3481）18日宣布「無縫拼接量子點色轉換AM-MicroLED顯示器技術」與「柔性低反射率車用Micro LED顯示器技術」皆獲台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)主辦的「2024年Gold Panel Awards 顯示器元件產品技術獎」肯定。群創將於今年4月24日至26日在Touch Taiwan展覽上展示新顯示技術。

群創光電總經理楊柱祥表示，群創近年力拼價值轉型，除積極拓展非顯示器領域布局外，在顯示器領域上，將持續推動技術價值升級，引領顯示應用加值創新。

今年群創將展出多項顯示技術解決方案，其中群創長期深耕Micro LED技術，專利布局深厚已獲五百餘件專利授權，以展現群創技術升級彎道超車之決心。Micro LED是近年全球熱門顯示領域項目之一，其具有輕薄、省電、低功耗、高穿透、高亮度等優異特點，群創致力將Micro LED技術推廣應用於智慧車用與虛實整合的多元創新場域，致力打造價值轉型新契機。

群創攜手策略夥伴業成光電(GIS)首推業界低繞射「13.3吋次世代透明MicroLED顯示器」，採用Transprent AM Micro LED透明顯示技術，其特性將可在高亮度、高穿透度、低繞射與耐候性等顯示效能上更優於透明OLED，同時Micro LED具備省電及使用壽命長的優勢，亦符合高標準車規應用要求，將適用於車窗型顯示器，搶攻高階車載市場商機。

LED 群創 顯示器

延伸閱讀

群創看面板「太陽要出來了」 Omdia點出本季將普遍轉盈

群創結盟和碩 攻智慧座艙

雙虎秀新應用衝刺營運

夏普面板廠傳關廠 法人估友達、群創下半年單季轉盈

相關新聞

整理包／產業景氣風向球！台積電公布首季財報、Q2財測目標 法說會重點一次看

台積電（2330）18日召開法人說明會，公布首季財報及對今年第2季財測目標，今年第1季每股純益8.7元，預估第2季美元營...

台積電宣布資本支出 維持280億美元到320億美元不變

2024年今日法說會宣布今年資本支出仍維持全年在280~320億美元不變。 針對資本支出用途，2024年約70~80%用...

台積電法說會／估第2季美元營收有望逾200億美元 季增上看8%

台積電（2330）18日召開法說會公布展望，台積電預估，今年第2季美元營收有望逾200億美元，季增上看8%，若以平均值計...

響應低碳環保！中華電信MOD機上盒 取得ISO碳足跡查核認證

中華電信響應低碳環保，總數逾200萬部的MOD機上盒已取得符合國際認證的ISO 14067碳足跡查核聲明書，並可望再取得...

台積電法說會／上修AI營收占比 魏哲家喊：能見度看到2028年

台積電（2330）18日召開法說會，台積電總裁魏哲家在法說會上提到AI近況，他說，到了 2028 年將成長佔台積公司營收...

友達多元事業引擎發威 將展示零售、教育、醫療解決方案

友達（2409）多元事業引擎發威，友達將於Touch Taiwan展示為智慧零售、教育、醫療場域打造之跨域、跨產業整合應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。