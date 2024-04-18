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十銓發表TEAMGROUP MP44Q M.2 PCIe 4.0固態硬碟 大容量新趨勢

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
十銓今日發表TEAMGROUP MP44Q M 2 PCIe 4 0固態硬碟。照片／公司提供。
十銓今日發表TEAMGROUP MP44Q M 2 PCIe 4 0固態硬碟。照片／公司提供。

記憶體模組廠十銓（4967）18日發表TEAMGROUP MP44Q M.2 PCIe 4.0固態硬碟，以領先技術結合大容量需求趨勢，滿足日常系統與文件儲存。

十銓指出，公司採用最新3D QLC NAND技術的 TEAMGROUP MP44Q M.2 PCIe 4.0 固態硬碟，以領先技術結合大容量需求趨勢，滿足日常系統與文件儲存。

十銓進一步說， TEAMGROUP MP44Q M.2 PCIe 4.0固態硬碟，採用最新3D QLC NAND，提供最高至4TB的容量，搭載PCIe Gen4 x4介面及SLC Caching技術，連續讀取與寫入速度最高可達7,400 MB/s與6,500 MB/s，以及具低功耗等優勢，滿足所有文書處理及儲存應用，大幅提升工作效率。

十銓強調，搭配公司獨家專利的石墨烯散熱標籤貼，以不到 1mm 的厚度，能排除任何組裝的機構干涉可能性，再搭配主機板的原生散熱片，並有效解決高效能所帶來的熱，延長SSD使用壽命，另外支援十銓獨家專利的 SSD 智慧監測軟體 S.M.A.R.T.，隨時能夠進行快速、簡易的設定與檢測，輕鬆監控固態硬碟的品質狀況與效能，針對各種生活及工作的儲存需求，提供最新QLC高速Gen4 x4的固態硬碟。

據悉，TEAMGROUP MP44Q M.2 PCIe 4.0固態硬碟包裝採用可回收包裝材質，並通過RoHS、REACH等環境保護認證，為永續生活盡一份心力，並提供完善5年保固，產品品質讓消費者安心使用，預計將自5月初起開始全球販售。

十銓 固態硬碟

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