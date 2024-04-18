十銓發表TEAMGROUP MP44Q M.2 PCIe 4.0固態硬碟 大容量新趨勢

記憶體模組廠十銓（4967）18日發表TEAMGROUP MP44Q M.2 PCIe 4.0固態硬碟，以領先技術結合大容量需求趨勢，滿足日常系統與文件儲存。

十銓指出，公司採用最新3D QLC NAND技術的 TEAMGROUP MP44Q M.2 PCIe 4.0 固態硬碟，以領先技術結合大容量需求趨勢，滿足日常系統與文件儲存。

十銓進一步說， TEAMGROUP MP44Q M.2 PCIe 4.0固態硬碟，採用最新3D QLC NAND，提供最高至4TB的容量，搭載PCIe Gen4 x4介面及SLC Caching技術，連續讀取與寫入速度最高可達7,400 MB/s與6,500 MB/s，以及具低功耗等優勢，滿足所有文書處理及儲存應用，大幅提升工作效率。

十銓強調，搭配公司獨家專利的石墨烯散熱標籤貼，以不到 1mm 的厚度，能排除任何組裝的機構干涉可能性，再搭配主機板的原生散熱片，並有效解決高效能所帶來的熱，延長SSD使用壽命，另外支援十銓獨家專利的 SSD 智慧監測軟體 S.M.A.R.T.，隨時能夠進行快速、簡易的設定與檢測，輕鬆監控固態硬碟的品質狀況與效能，針對各種生活及工作的儲存需求，提供最新QLC高速Gen4 x4的固態硬碟。

據悉，TEAMGROUP MP44Q M.2 PCIe 4.0固態硬碟包裝採用可回收包裝材質，並通過RoHS、REACH等環境保護認證，為永續生活盡一份心力，並提供完善5年保固，產品品質讓消費者安心使用，預計將自5月初起開始全球販售。