台積電宣布資本支出 維持280億美元到320億美元不變

2024年今日法說會宣布今年資本支出仍維持全年在280~320億美元不變。 針對資本支出用途，2024年約70~80%用在先進製程技術，約10%用於成熟和特殊製程技術，10%用在先進封裝及光罩生產。

稍早彭博引用市場人士的觀察，透露台積電這幾季的營收將優於預期，有可能提高今年的營收和資本支出預測，主要反映人工智慧推動的強勁成長將持續下去。以輝達為首的AI晶片廠銷售頻創佳績，加上生成式AI也導入各產業應用，吸引更多的晶片公司投入，台積電是人工智慧最主要晶片代工廠。

下修全球晶圓代工增幅

【中央社／新竹18日電】

台積電下修今年晶圓代工業產值成長預估，預期增幅將自原估的20%降到14%至19%，不過，台積電則維持美元營收成長目標，增幅約21%至26%。

台積電下午舉行線上法人說明會，總裁魏哲家表示，今年不計記憶體的半導體業產值將成長約10%，全球晶圓代工業產值將成長約14%至19%，低於原先預估的20%水準。

魏哲家預期，台積電今年業績可望逐季成長，全年美元營收將成長21%至26%。2奈米製程將如期於2025年量產。

魏哲家表示，智慧手機市場需求逐步復甦，個人電腦市場需求觸底，不過需求依然疲弱，資料中心等人工智慧（AI）需求非常強勁，傳統伺服器需求相對疲弱。