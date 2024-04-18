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永續當道！普萊德參加漢諾威工業展 秀 AIoT 永續智慧網路

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通國際品牌普萊德科技（6263）宣布，參展全球最大工業科技展Hannover Messe 2024 漢諾威工業展，發表工控5G專網、工業物聯網與AIoT永續網路基礎建設解決方案，實現能源管理及智慧工業淨零碳排、高速安全並兼顧環境永續的網路基礎建設。

漢諾威工業展將於4月22日至4月26日展開，前瞻智慧網路AI應用及永續管理趨勢，普萊德表示，創新發表AIoT物聯網解決方案，整合環境感測及能源監控，搭配工業級LoRaWAN IoT閘道器以及友善AIoT智能網管平台，效率化生成能源管理報表，實現智慧城市、製造、醫療、交通等大覆蓋範圍的物聯網網路基礎建設與大數據分析應用。

此外，普萊德指出，將展出獨步全球再生能源供電智慧網管系統，為偏遠地區提供獨立電網解決方案，系統管理者可遠程管理太陽能或再生能源產電、終端網路設備用電和資料傳輸，降低企業網路設備的碳排放，落實環境永續。

普萊德也宣布，推出奈秒等級時間敏感10G TSN網管交換器和10G光纖網管交換器，搭配全系列自動化控制Modbus TCP通訊設備、Serial Devices與EtherCAT整體解決方案，包括EtherCAT分歧器模組和光纖轉換器，可高效率地擴充自動化聯網系統。工業級智慧行動連網通訊方案，如5G NR IoT光纖資安閘道器、5G NR精巧型閘道器、戶外型無線5G NR網路閘道器亦同步展出，為智慧工廠、智慧製造系統、倉儲、物流等服務實現高速、安全且精準的網路基礎建設和聯網通訊。

普萊德近年強打工業級網路基礎建設設備，也成為展示亮點，包括創新工業級模組化10吋網管型交換器、高速2.5G/10G 802.3bt 95瓦PoE交換器、具備重工業EMC認證的95瓦PoE供電網管交換器，與通過軌道認證EN50155、EN50121-4工業級防震PoE網管交換器，獨家綠能智慧PoE供電管理，有效控管智慧網路用電狀態，促進網路節能減碳。專利扁平式彩色觸控LCD網管交換器，超薄機身適合嚴苛狹小和寬溫場域運作。全系列工業網通設備納入資安規範與設計，通過IEC 62443-4-1產品安全開發系統認證，且皆可透過普萊德跨域網路中央管理平台(UNC-NMS)以及網路管理應用程式(NMSViewerPro App)即時遠端監控，保障工業物聯網與智慧網路資訊安全，提昇集中管理應用效率。

普萊德

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