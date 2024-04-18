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崇越科技攜手日本信越成立「崇越石英」 衝半導體市場

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

半導體及光電關鍵材料整合服務供應商崇越科技（5434），與全亞洲最大的石英供應商日本信越石英，合資成立「崇越石英」，生產半導體製程中關鍵的石英產品。崇越石英朴子新廠18日上午舉行落成典禮，嘉義縣縣長翁章梁、立法委員蔡易餘親臨剪綵儀式。

崇越石英生產擴散製程所需的爐管石英、石英晶舟、石英管等各式石英製品，在業界具有舉足輕重的地位。隨台灣半導體產業持續朝先進製程推進，石英產品需求量擴增，崇越石英於嘉義朴子投資15億元擴建三廠，年產能可望成長五成，每年挹注20億元營收。

本月3日上午台灣遭逢強震，部分晶圓廠爐管石英破損，崇越石英全力配合破損修復並盡速提供新品供應，維持台灣半導體產業鏈運作機能。崇越石英朴子廠新廠落成可謂及時雨，有望紓解需求缺口。

崇越科技執行長吳玉敏表示，崇越石英擁有台灣12吋擴散製程6成5的市佔率，在先進製程占比更高達八成以上，是全國規模最大、歷史最悠久、先進化程度首屈一指的石英製品廠。崇越石英市場佔有率一向高居業界之冠，受惠於AI浪潮及地緣政治，各國半導體業者持續擴產，尤其對高階製程所需高純度石英需求大增，崇越石英既有產能已不敷市場成長需求，遂於嘉義朴子擴建新廠。

繼新竹廠、嘉義民雄廠後，朴子新廠為崇越石英的第三座工廠。2021年向嘉義縣政府標得約4,488坪馬稠後後期園區土地建置廠房，以支應需求快速成長的半導體產業。朴子新廠啟用後，年產值可望達20億元；為滿足8吋及12吋晶圓廠需求，未來年產值預估將穩步提升至60億元。除供應給台灣晶圓廠外，擴產後也將透過崇越科技建置的國際供應鏈平台銷售管道，輸出至海外市場。

半導體 晶圓廠

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