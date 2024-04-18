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FDO 台北研討會於24日登場 研討全球供應鏈大廠實際應用

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

國際身分識別標準組織FIDO聯盟，將在4月24日下午12:00至18:00，於中央研究院資訊科學研究所，辦理FDO台北研討會（FDO Taipei Workshop），除了介紹FDO技術，更將研討全球供應鏈大廠的實際應用，出席的有FIDO聯盟FDO專案負責人Richard Kerslake、FIDO、聯盟臺灣分會會長暨神盾公司（6462）副總經理張心玲等。

據悉，FDO 是目前供應鏈物聯網（IoT）數以億計裝置中，物對物（Device to Device）的最佳安全解方，FDO台北研討會也將分享包括英特爾（Intel）、戴爾電腦（Dell）、首家將 FDO 解決方案商業化的越南VinCSS 集團、國內工業電腦領導廠商、東擎科技、Red Hat、英飛凌（Infineon）等業界先鋒，除了說明FDO的開發過程與效益，還有其即將影響全球供應鏈的重大變革。

FDO台北研討會由中央研究院、偉康科技、核心智識、數支付、東擎科技、智能資安、臺灣網路認證、VinCSS、工業技術研究院與神盾公司等FIDO會員共同支持，藉由彙集專業人士與產學研的資源，共同推動安全可信賴的環境，並於快速發展的物聯網和邊緣運算領域中，保持全球領先的地位。

據悉，與會來賓更可與現場專家共同探索應用案例，選擇合適的FDO部署模型，並交流各前瞻企業的創新商業解決方案。

物聯網 神盾

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