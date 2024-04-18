AI需求強勁 台積電本季營收估增6%

台積電今日提出第2季營收展望，儘管4月3月遭遇強震，產線因機台當機受影響，但台積電在展現強勁韌性下，10小時內復原率70%，三天內 滿血復活，公司強調將在後續追補客戶訂製產品，預估本季營收以美元計價介於196億美元到204億美元，約季增3.9%到8.1%，若以新台幣新台幣32.3元兌換1美元的計價基礎，本季營收介於新台幣6330.8億元到6589.2億元。

至於本季毛利率有受到地震略微影響0.5個百分點、電價及通膨 影響0.7到0.8個百分點，因此第2季毛利率介於51到53%，營業利益40~42%。

台積電資深副總暨財務長黃仁昭表示，本季營收主要成長動能來自AI等高效能運算（HPC）導入3奈米、5奈米製程需求強勁，低銷智慧型手機需求修正。