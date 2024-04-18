台積電首季賺進2254.9億元 每股賺8.7元 略優於預期

台積電今（18）日公布2024年第一季財務報告，合併營收約台幣5926.4億元，季減5.3%，優於預期，主因受惠先進製程訂單回溫，及新台幣走貶挹注營收表現，單季稅後純益2254.9億元，年增8.9%，每股純益為8.70 元，也優於預期。

台積電首季營 若以美元計算，2024 年第1季營收為188.7億元，年增12.9%，但比前一季減少3.8%。

台積電首季毛利率為 53.1%，符合法說會預估的52~54%區間，營業利益率為 42.0%，則接近法說會預估40~42%的上限。

台積電首季營收減幅優於預期，主要受惠5奈米訂單大增及3奈米製程量產，帶動7奈米產能利用率回升。

台積電公布首季3奈米出貨占第一季晶圓銷售金額的 9%，5 奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的 37%；7 奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的 19%。總體言，先進製程（包含 7 奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的 65%。先進製程即帶給台積電高達三分之二的貢 獻度，不過由於3奈米量產初期將稀釋毛利率表現，以台積電公布首季毛利率仍守穩長期規畫的53%目標 ，公司在訂價策略做了相當程度堅持。

台積電先前法說會原預估第1季營收以匯率假設基礎為新台幣31.1兌1美元計算，營收介於180億美元到188億美元，以中間值計算，約季減6.2%，換算新台幣約為5598億元-5846.8億元，實際結算單季季營收5926.44億元，超越財測高標，季減5.3%、年增16.5%，並創同期新高。新台幣兌換美元匯率上季走貶至32.2~32.3元兌換1美元。