台積電財報／首季毛利率53.1%、EPS 8.7元

台積電（2330）今（18）日公布第1季合併營收5,926.4億元，稅後純益2,254.9億元，每股純益8.7元；第1季毛利率 53.1%，營業利益率為 42%，稅後純益率 38%。

台積電首季營收年增16.5%，稅後純益與每股純益都年增8.9%；與前一季相較，首季營收季減5.3%，稅後純益季減5.5%。

若以美元計算，今年第1季營收 188.7 億美元，較去年同期增加12.9%，但較前一季減少 3.8%。

2024 年第1季毛利率為 53.1%，營業利益率為 42%，稅後純益率則為 38%。

3 奈米製程出貨佔台積公司 2024 年第1季晶圓銷售金額的 9%，5 奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的 37%；7 奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的 19%。總體而言，先進製程（包含 7 奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的 65%。