歡慶iRent 10周年 推天天優惠募集會員故事

iRent於2014年率先全國首創「24 小時無人自助租車服務」，會員可全程透過手機App完成預約租車、取車及還車流程，開啟台灣創新的車輛共享租賃模式，移動生態圈發展正式跨入新里程碑。

iRent今年邁向第10個年頭，回顧當年草創時期從2個據點與12輛汽車開始試營運，迄今服務據點超過2,000站、遍布全台各地，車輛規模已超過1萬2千輛汽機車，並導入多元車型，持續滿足顧客最佳用車需求與體驗。iRent並於去年成立「共享車平台」，攜手租車同業走向共享移動新篇章，引領結盟夥伴加速數位轉型，推動產業升級與市場發展。

慶祝創立滿10年，iRent推出10週年特別紀念標誌，並於即日起至5月31日 (五)舉辦「10分感謝」首波租車優惠活動，回饋會員這10年來的陪伴與支持。凡於活動期間，會員只要租一趟iRent汽車，隔日即會收到免費汽車30分鐘折抵券1張(每人每日最多獲得一張)，會員朋友可把握領券機會、多加利用，便可天天租車，天天享優惠！

10年來，iRent持續精進服務模式，致力讓共享租車成為趨勢，至今已累積逾170萬名會員，換算全台持有駕照民眾，每8人就有1人為iRent會員，平均每5.21秒就有一人使用iRent，更陪伴會員超過2,000萬趟旅程，創造許多幸福時光與美好回憶。

為感謝會員與iRent的點點滴滴，點亮成立10年的榮耀里程碑，iRent特別企劃在10週年之際推出「會員故事募集」活動，號召會員分享過去與iRent的歡笑時刻或感動時分，或是曾經與iRent共創的難忘經歷。

凡故事審核通過的投稿會員都將獲得汽車30分鐘折抵券與機車前6分鐘折抵券各1張，iRent也將從募集的故事中優選2則精彩生活劇情，並邀請金鐘金馬入圍導演徐家凱與團隊拍攝成短片，入選為影片腳本的故事分享者還可獲得iRent 100小時的免費租車時數，邀請所有會員共同來參與，一起分享您與iRent動人心弦的故事！