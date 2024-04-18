快訊

掌文化部先燒腦建啤、公共藝術案 小野能衝破官僚文化？

要求返還被砍退休金 軍公教民團版二次年改方案藍白怎接招

整理包／113國中教育會考衝刺倒數 各科重點、考場規定一次看

新唐、盛群第2季出貨動能拚季增逾兩成 MCU部分長單回流

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

微控制器（MCU）市場傳出正在逐步復甦，業界傳出，中國終端消費性客戶為鎖定618銷售檔期，開始在第2季擴大對MCU廠的拉貨動能，且拉貨季增幅至少兩成以上，加上MCU價格幾乎已經落底，因此部分客戶開始下訂長單。法人看好，新唐（4919）、盛群（6202）等MCU廠第2季營運將有望明顯升溫。

MCU市場在沉寂超過一年，且庫存水位更一度傳出高達一年的慘況後，近期通路商庫存傳出已經回到健康水準，且中國終端消費性客戶為了鎖定618檔期，開始在第2季擴大拉貨動能。

MCU廠為了因應後續的備貨需求，已經開始逐步回復投片動能，雖然回復力道仍相對有限，不過顯示MCU市場正在從谷底中穩健回溫。法人指出，新唐、盛群將可望受惠於中國終端消費性客戶的拉貨力道，在第2季相關產品的出貨動能都有望達到兩成以上水準，讓新唐、盛群今年營運將有望穩健回溫。

不僅如此，由於MCU價格先前已經歷經數波下跌，目前產品單價幾乎已經落底，因此中國終端消費性客戶也開始下訂長期訂單，使MCU廠在部分訂單上重新掌握至少3個月以上的訂單能見度，讓MCU廠營運將重新迎來曙光。

消費 盛群

延伸閱讀

三星同步按讚面板市況

廣達3月營收達千億 林百里雙喜臨門、周年慶將現身談AI

IC設計廠 3月業績同步成長

廣達營收／3月1,017億元重返千億元大關 單月PC出貨量大增六成

相關新聞

準經長旗下崇越石英朴子新廠落成 斥資15億擴產迎半導體高階製程需求

半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭供應商崇越科技，與全亞洲最大的石英供應商─日本信越石英合資成立的「崇越石英」，今（18）...

新唐、盛群第2季出貨動能拚季增逾兩成 MCU部分長單回流

微控制器（MCU）市場傳出正在逐步復甦，業界傳出，中國終端消費性客戶為鎖定618銷售檔期，開始在第2季擴大對MCU廠的拉...

準經長郭智輝：上任後將優先滿足電力急迫產業用電需求

準經濟部長郭智輝今日出席他主掌集團旗下崇越石英嘉義新廠啟用典禮時受訪時表示，他前天已開始走訪各個產業，針對當前水電不足向...

崇越石英斥資15億元新廠落成 郭智輝：將專供台積電

崇越集團是台積電重要供應鏈，崇越與亞洲最大石英供應商日本信越石英合資成立崇越石英，生產半導體製程關鍵的石英製品，已在新竹...

台積電將公布財報展望 法人估今年首季每股賺逾8元

台積電（2330）將於今（18）日盤後召開法說會公布財報數字與第2季展望，綜合各家法人預估台積電首季每股新台幣獲利平均不...

台灣太空供應鏈整軍 2028年自研 B5G 低軌衛星酬載升空

政府點火太空產業，看好龐大商機，電子五哥包括鴻海（2317）、廣達（2382）、仁寶（2324）、和碩（4938）及英業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。