新唐、盛群第2季出貨動能拚季增逾兩成 MCU部分長單回流

微控制器（MCU）市場傳出正在逐步復甦，業界傳出，中國終端消費性客戶為鎖定618銷售檔期，開始在第2季擴大對MCU廠的拉貨動能，且拉貨季增幅至少兩成以上，加上MCU價格幾乎已經落底，因此部分客戶開始下訂長單。法人看好，新唐（4919）、盛群（6202）等MCU廠第2季營運將有望明顯升溫。

MCU市場在沉寂超過一年，且庫存水位更一度傳出高達一年的慘況後，近期通路商庫存傳出已經回到健康水準，且中國終端消費性客戶為了鎖定618檔期，開始在第2季擴大拉貨動能。

MCU廠為了因應後續的備貨需求，已經開始逐步回復投片動能，雖然回復力道仍相對有限，不過顯示MCU市場正在從谷底中穩健回溫。法人指出，新唐、盛群將可望受惠於中國終端消費性客戶的拉貨力道，在第2季相關產品的出貨動能都有望達到兩成以上水準，讓新唐、盛群今年營運將有望穩健回溫。

不僅如此，由於MCU價格先前已經歷經數波下跌，目前產品單價幾乎已經落底，因此中國終端消費性客戶也開始下訂長期訂單，使MCU廠在部分訂單上重新掌握至少3個月以上的訂單能見度，讓MCU廠營運將重新迎來曙光。