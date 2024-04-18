準經長郭智輝：上任後將優先滿足電力急迫產業用電需求

準經濟部長郭智輝今日出席他主掌集團旗下崇越石英嘉義新廠啟用典禮時受訪時表示，他前天已開始走訪各個產業，針對當前水電不足向這些廠商請益，他上任後將優先針對急迫性的企業和供應鏈，滿足用電的需求，不過，針對稍早有半導體業提議核電延役或重啟核電等建議，他則敏感性閃避不談。

有關外界抨擊他觸犯證交法及說他是紅色資本家，他說已透過公司向外界做充份說明，今天就不再回應。

接著他話題回到崇越石英擴建在台灣的第三座新廠。他說這座新廠完全因應台積電在亞利桑那州和熊本設廠使用，投資金額15億元。

郭智輝強調，今年4月3日花蓮大地震，以台積電為首的半導體廠受到很大影響，崇越集團出動所有的備料支援，所有庫存的石英爐全數被客戶提領一空，協助各晶圓機台快速復原，這也展現台灣半導體產業供應韌性。

郭智輝表示，崇越石英是崇越與亞洲最大石英供應商日本信越石英合資成立，生產半導體製程關鍵的石英製品，今天嘉義新廠是繼新竹湖口、嘉義民雄後的第三座廠，位於馬稠後產業園區，啟用後估計每年創造20億元營收，目前訂單已排到近20個月後。

郭智輝說，全球半導體預估再持續30年光景，台灣更是全球半導體產業重中之重，這也是崇越石英持續在台灣擴建的原因。

他強調，因石英製品質地硬脆，因此嘉義朴子新廠耐震最高7級，未來也還會再持續擴廠，也是會選在嘉義擴廠，就近服務半導體產業。