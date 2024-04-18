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崇越石英斥資15億元新廠落成 郭智輝：將專供台積電

聯合報／ 記者黃于凡李宗祐／嘉義即時報導
準經濟部長、崇越前董事長郭智輝今天參加崇越石英新廠落成典禮，未來將專供台積電，預估年產值20億元。記者黃仲裕／攝影
準經濟部長、崇越前董事長郭智輝今天參加崇越石英新廠落成典禮，未來將專供台積電，預估年產值20億元。記者黃仲裕／攝影

崇越集團是台積電重要供應鏈，崇越與亞洲最大石英供應商日本信越石英合資成立崇越石英，生產半導體製程關鍵的石英製品，已在新竹湖口、嘉義民雄設廠，斥資15億元在馬稠後產業園區擴建新廠，今天落成，專供台積電亞利桑那州廠、熊本廠使用，估每年營收20億元。

崇越集團指出，崇越石英生產擴散製程所需的爐管石英、石英晶舟、石英管等石英製品，在業界具有舉足輕重的地位。隨台灣半導體產業持續朝先進製程推進，石英產品需求量擴增，崇越石英於嘉義朴子投資15億元擴建三廠，年產能可望成長5成，每年挹注20億元營收。

崇越集團前董事長、準經濟部長郭智輝出席落成典禮。他說，近年半導體先進製程需求增長，訂單已排到將近20個月後，為避免客戶風險過高，2022年投資15億元在馬稠後產業園區擴建新廠，是崇越石英的第3座工廠，將專供台積電先進製程，製作石英製品需要時間，盼將出貨期程控制在3個月內。

郭智輝說，全球半導體預估再持續30年光景，石英製品質地硬脆，新廠耐震最高7級，台灣位處板塊交界處，日前發生地震，部分晶圓廠爐管石英破損，倉庫存料多已配合修復，需再加緊趕工生產，未來會再持續擴廠，地點已擇定落腳嘉義縣，就近服務半導體產業。

崇越集團指出，崇越石英在台擁有12吋擴散製程6成5市占率，在先進製程更有高達8成市占率，2021年向嘉義縣政府標得約4488坪馬稠後後期園區土地建置廠房，因應高階製程對高純度石英需求，未來將繼續滿足8吋、12吋晶圓廠需求，年產值預估將穩步提升至60億元。

準經濟部長、崇越前董事長郭智輝今天參加崇越石英新廠落成典禮，未來將專供台積電預估年產值20億元。記者黃于凡／攝影
準經濟部長、崇越前董事長郭智輝今天參加崇越石英新廠落成典禮，未來將專供台積電預估年產值20億元。記者黃于凡／攝影

半導體 台積電 晶圓廠

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