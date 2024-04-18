台灣太空供應鏈整軍 2028年自研 B5G 低軌衛星酬載升空

政府點火太空產業，看好龐大商機，電子五哥包括鴻海（2317）、廣達（2382）、仁寶（2324）、和碩（4938）及英業達（2356）、宏碁（2353）都已卡位，工研院自研地面射頻、基頻與天線技術已技轉大眾投控旗下攸泰、仁寶等5家業者，天空的衛星通訊酬載則因技術難度高，預計要2028年完成第一顆自研B5G衛星開發計畫，串連天空地面打造自主產業鏈。

「台灣要建立自己的衛星基站，但這些基站跟天線都是買國外或美國產品，說實在話，這麼重要的戰略性產業，是不是應該要台灣研發？我們攸泰科技期望成為幫助太空事業的重要拼圖。」大眾投控董事長簡民智16日表示，攸泰隸屬大眾投控旗下，是工研院技轉5家地面衛星接收設備業者之一。

台灣太空計畫積極推動，「太空三期計畫」預計10年投入400億元，被稱為台灣星鏈計畫，其中低軌衛星自研計畫預計提撥69.4億元，打造地面接收站與天空衛星，去年底中華電信（2412）引進OneWeb低軌衛星服務，但700個使用終端設備（UT）仍為外購，為打造產業韌性建立自研自產能力，政府提撥預算，由工研院挑起自研射頻及基頻晶片、太空通訊酬載研發重任。

太空計畫高技術挑戰，地面設備先行

立委萬美玲在立法院詢問國科會副主委林敏聰關於B5G衛星研發進度時，林敏聰表示，由於研發時程不足及研發經驗待累積，規劃台灣自行發射的兩顆B5G低軌衛星，其中2026年預計發射的一顆，其通訊酬載將採外購，而2028年發射的第二顆將由工研院自主研發，與原先兩顆衛星均自研發射有所調整。

對此，工研院表示，自主低軌衛星研發不僅需要耗費大量人力、物力與反覆測試驗證，期間更遇到疫情影響研發時程，團隊仍努力不懈為促進我國太空科技的自主化及產業化，工研院會持續加強策略性研發，期待能早日掌握我國全自主低軌衛星酬載關鍵技術力。

在台灣低軌衛星自主研發計畫中，工研院扮演重要角色，尤其負責自主研發低軌衛星通訊基頻技術、低軌衛星射頻晶片與大型陣列天線等技術都已展開商轉，目前上述技術已技轉給仁寶、鐳洋、攸泰、耀登（3138）、瑞安等廠商。

低軌衛星通訊基頻技術與大型陣列天線技術，都是目前國內廠商所急需也欠缺的核心技術，透過這些關鍵自主核心技術，工研院也已協助鐳洋跟瑞安建立立方衛星生產與製造技術，同時也協助部分廠商取得國際4大低軌衛星營運商國際訂單。

攸泰董事長簡民智表示，台灣還沒有低軌衛星研發產業鏈，所以政府計畫10年投入至少10億美元發展，現在獵風者衛星已發射出去，雖是氣象衛星，但意味在太空產業一直在進步中，不過鑑於策略跟資源，攸泰不會做太空衛星，會鎖定地面設備系統，結合既有船舶客戶基礎，攸泰估2024年衛星業務年成長率將高達50%！

由於目前三大低軌衛星業者都已建立供應鏈，新加入業者難以切入，故攸泰決鎖定有意從中高軌衛星跨足低軌衛星產業的廠商，爭取成為新設備合作夥伴。簡民智表示，除爭取承接地面終端設備（UT）外，攸泰也將跨入衛星頻道代理商角色，合作夥伴是加拿大衛星營運商Telesat Lightspeed，目前已有中東及英國客戶洽談中。

不只是大眾投控想跨入衛星代理商服務業務，廣達也同樣入股美國衛星通訊業者CesiumAstro，這是一家軟體定義衛星通訊系統新創，開發模組化相控陣列天線及控制器，主打可快速啟用，業者指出該新創主要提供頻寬及地面接收設備，協助客戶快速使用衛星訊號，美國海軍、美國飛彈防禦局、空巴及NASA都是客戶，外電報導該公司2023年營收為22萬美元，還不到新台幣千萬元。

根據公告，廣達將投資1,500萬美元，參與CesiumAstro B輪投資，持股比例預計低於3％。