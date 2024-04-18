市場規模預估破千億美元「3D互動顯示產業白皮書發布會」24日登場

為探討產業未來的發展趨勢和商機，台灣3D互動影像顯示產業協會（3DIDA）將於4月24日上午9時，在南港展覽館1館505a會議室舉辦「3D互動顯示產業白皮書發布會」，由撰寫團隊DIGITIMES研究總監黃銘章擔任發布人。

全球3D顯示市場蓬勃發展，為新興科技帶來商機，據最新市場研究報告指出，全球3D顯示市場在2023年達到約1,000~1,200億美元的規模，並呈現持續增長的勢頭。這一成長主要受益於生成式人工智慧和演算法的不斷突破，進一步推動了裸眼3D以及擴增實境/虛擬實境（AR/VR）等新興科技的普及和應用。

3DIDA協會致力推動3D互動顯示產業鏈，將舉辦2024年產業白皮書發布會，隨著技術的日益成熟和市場需求的增加，3D互動顯示產業正迎來新的發展契機。當天邀請DIGITIMES副總經理黃逸平、遊戲產業振興會理事長劉信、XR智能產業發展協會榮譽理事長梁文隆等公協會要角參與對談，探討對互動顯示應用的商業機會和市場前景。

主辦單位表示，這次發布會將成為業界探討3D互動顯示未來發展的重要里程碑，助於推動產業的躍進發展和創新突破。誠摯邀請對議題有興趣之產官學研先進共襄盛舉，現場座位有限敬請把握機會，報名連結：https://forms.gle/pYQb74uFHYBRNsEPA，3DIDA秘書處陳小姐03-5913796。

3DIDA會員將在touchtaiwan 2024大展身手，可至智慧顯示與應用區參觀最新最夯的顯示科技：工研院攤位號碼M102、友達光電攤位號碼M1119、明基材料攤位號碼N914、方略電子攤位號碼L918、教育部資訊及科技教育司攤位號碼L1107、波色科技攤位號碼L013。