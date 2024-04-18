超微衝刺 AI PC 市場 祥碩、群聯同步受惠

超微推兩款全新商用AI PC處理器，衝刺AI PC市場，市場看好，超微PC相關的台灣晶片協力廠祥碩（5269）、群聯（8299）營運同步喊衝。

其中，祥碩獨家掌握多項超微新平台大單，成為台積電（2330）之外，另一個超微推出全新架構平台的大贏家，法人看好，祥碩今年業績將創新高，全年挑戰賺逾五個股本。

AI PC是搭載可執行AI運算、高性能處理器的個人電腦，超微總裁彭明博（Victor Peng）2月受訪時曾表示，看好今年下半年有愈來愈多AI PC應用，AI PC市場將持續成長。調研公司顧能（Gartner）估計，2024年整體PC出貨量中，會有22%是AI PC，預測今年底前達5,450萬台。

祥碩為超微供應鏈之一，供應高速傳輸相關晶片與晶片組。隨著市況回溫，祥碩今年3月合併營收來到7.77億元，攀上近42個月來高點，月增60.6%、年增17%，為單月歷史次高；首季合併營收19.5億元，為歷年最旺的第1季，年增率為39.3%。

群聯也是超微的供應商以及策略夥伴，不僅可望搭上超微強勁的AI布局力道，自身也強化AI量能。

綜觀群聯AI的產品，主要為aiDAPTIV、Gen 5 re-driver，aiDAPTIV等，可針對不同領域的專業知識包括醫學、會計、工程、法律，對流程進行微調，且透過採用aiDAPTIV+軟體，aiDAPTIVCache 系列ai100固態硬碟可適用於大型訓練模型，為群聯帶來商機。