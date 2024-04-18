鴻海董事長劉揚偉：地緣風險 戰爭腳步變近了
以色列揚言回擊伊朗，中東地緣政治局勢轉趨緊張引發關注。對於中東地緣衝突升溫，鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（17）日示警：「戰爭腳步變近了，會是一個滿大的影響，大家都要密切關注」。
劉揚偉說，中東局勢變化，可能都會影響到你我，4月16日大家已經感受到股市受衝擊，希望這個戰爭不會擴大，如果擴大，「我們可能都要做好相關準備」。
談到對新內閣、尤其是同為產業出身的準經濟部長郭智輝的期許與建議。劉揚偉表示，希望他能夠看得更全面，不是只看少數幾個產業，而是能看到台灣各個行業，還有民生相關的用電，都要考慮進去。
劉揚偉說，希望（新任經濟部長）有一個長期規劃，尤其用電議題，「不是說明天要，今天做就會有」，應要提前布局。劉揚偉並期許台灣的經濟能夠更平衡，而不是全部都集中在某個或是少數的產業上。（政府）要怎麼利用少數產業目前的優勢，把其他產業帶起來，這是要思考的議題。
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