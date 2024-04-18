超微推 AI PC 處理器 獲聯想、惠普採用...台鏈沾光

超微（AMD）美國時間16日推出兩款全新商用AI PC處理器，號稱是「最強大的商用PC處理器」，較勁英特爾意味濃厚。超微並透露，前兩大筆電品牌廠聯想、惠普都將導入超微新AI PC處理器，並於本季推出終端機種。

法人看好，超微擴大AI PC處理器產品線，並且獲得聯想、惠普採用。隨著品牌廠新機問世在即，代工廠廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）、英業達（2356）雨露均霑，出貨引擎蓄勢待發，營運喊衝。

超微推新AI PC處理器

目前全球商用PC處理器市場霸主為英特爾，超微此次端出「最強大商用PC處理器」，隔空叫陣英特爾，全力搶攻AI PC市場商機。超微並強調，新處理器展現的運算效能與效率，都比英特爾、蘋果的產品更佳。

超微此次推出針對筆電市場的「Ryzen PRO 8040」系列，以及桌機市場的「Ryzen PRO 8000」系列處理器，均採台積電4奈米製程生產。兩款新處理器均加入神經網路處理器（NPU），以提供更優異的AI運算效能。

超微指出，Ryzen Pro 8000系列採用AMD XDNA架構的NPU、Zen 4架構的CPU與RDNA 3架構的GPU，以提供最佳的AI體驗。相較於最新競品，Ryzen PRO 8040 系列處理器響應速度高出86% 、多任務處理能力高出34% ，顯卡效能也高出30%。

聯想與惠普是首批搭載超微最新商用AI PC處理器的品牌廠，相關終端產品本季起陸續推出，包括惠普的HP EliteBook 805系列G11筆電、HP EliteBook 605系列G11筆電、HP ProBook 405系列G11筆電等，及聯想的ThinkPad T14 Gen 5、ThinkCentre M75s Gen 5等系列產品。

超微全力布局AI市場，去年12月宣布旗下加速處理單元（APU）MI300A已進入量產，AI加速器GPU MI300X也開始出貨。超微執行長蘇姿丰上月指出，疫後全球PC市場需求確實有所下降，但今年應可看到一定程度的成長，AI PC會使消費者汰舊換新，看好將是帶動今年PC市場重回成長的重要動能。

今年第1季全球PC出貨量年增1.5%，為睽違兩年重返成長。研調機構Canalys預估，AI PC出貨量可望逐年成長，今年估達4,800萬台，2028年可望進一步擴增2.05億台。



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