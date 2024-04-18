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群創看面板「太陽要出來了」 Omdia點出本季將普遍轉盈

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導
群創總經理楊柱祥。記者李珣瑛／攝影
群創總經理楊柱祥。記者李珣瑛／攝影

面板業大咖同聲看旺後市。群創（3481）總經理楊柱祥繼3月初以「急單與春燕報到」形容市況復甦後，昨（17）日釋出更樂觀的看法，高喊「（面板市場）太陽要出來了！」。

重量級面板研調機構Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益則說，AI等應用助攻，今年是產業復甦的一年，面板廠本季普遍將轉盈，「下季報價還會繼續漲」。

楊柱祥昨天以台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）副理事長身份，出席「Touch Taiwan 2024智慧顯示展」展前記者會，釋出對市場發展更樂觀的訊息。

楊柱祥先前曾預告，已有個別客戶急單敲進，期待接下來的春燕能夠三五成群結伴而至，群創已在去年第4季就備下較同業為高的庫存，果然陸續有個別客戶急單敲進。

群創並以基本面印證面板景氣回升的狀況，3月合併營收201.26億元，較2月勁揚45.1%，也比去年同期增加15%，是睽違23個月之後，單月業績再度站上200億元大關。

楊柱祥昨天更新他對市況的看法，強調面板產業一路走過輝煌閃耀期，也面臨過陰雨低谷，如今終究「太陽要出來了！」。

向來精準掌握面板市況動態的研調機構Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益，昨天在Omida舉辦的「Omdia台灣科技產業研討會」上，也呼應楊柱祥看好面板產業發展的看法。

謝勤益表示，近期電視大尺寸趨勢明顯，且不止面板出貨成長、需求也見到回溫。

目前看來，電視尺寸愈來愈大，將有效帶動電視面板出貨面積同步放大，預期今年電視面板出貨面積將年增10%。另外，AI帶動IT面板需求復甦，整體來看，面板報價從首季起漲後，將一路漲到第3季無虞，預期這一波價格高點將落在第3季。

謝勤益預測，今年全球面板整體出貨量可望較去年成長2%至3%；出貨面積則上看雙位數成長，預估約達9%至15%。今年首季全球主要面板廠營收都較去年成長，面板產業復甦明顯，獲利改善，2024年是產業復甦的一年，面板廠本季普遍將轉盈。

談到大陸面板廠現況，他說，過去十年大陸面板廠積極擴充LCD面板產能，惟疫情爆發後，陸企擴產動作已陸續停下來，但並不是沒有新產能，只是更聚焦在新技術投入。

另外，大陸部份只有OLED產線的面板廠基本上都處於半破產狀況，投資幾乎都不賺錢，背後都是來自官方補助，這樣的情況還能持續多久，是否掀起另一波整併潮，需要觀察。

群創 電視面板

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