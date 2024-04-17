通訊業者推出5G吃到飽每月僅需388元 全民5G時代登場

國家通訊傳播委員會(NCC)已核准，將在2024年6月30日關閉3G網路，並且將相關頻率與基地台站點資源，轉供給4G、5G網路使用，為了進一步推動5G的發展，通訊連鎖通路業者「哈拉網通」，特別推出驚喜優惠方案。

5G技術普及已經成為現代通訊的重要里程碑，而在台灣，5G的普及率更是突飛猛進，根據國家通訊傳播委員會今年2月的統計數據顯示，台灣5G用戶數已超過861萬戶，占整體行動用戶的29％。

哈拉網通指出，國家通訊傳播委員會已核准，即將在2024年6月30日關閉3G網路，並且將相關頻率與基地台站點資源，轉供給4G、5G網路使用。

為了進一步推動5G的發展，通訊連鎖通路業者哈拉網通，特別推出哈拉網通5G吃到飽方案，折扣後優惠只需388元，即可享受24GB不限速的5G上網流量。

一旦用戶超出24GB流量，網速維持12Mbps，依然可以無限制地享受影音、LINE通話等上網服務；此外，該方案還包括免費網內通話，以及每月30分鐘網外通話時數，優惠專案可使用30個月。

除了推出優惠方案外，哈拉網通還積極參與環保回收活動，推動用戶舊機換新機；用戶可以攜帶家中報廢的手機、舊手機電池、充電器和傳輸線，到全台各縣市的哈拉網通直營或特約門市參加回收活動，享受手機配件折扣優惠。

哈拉網通表示，此次推出的5G吃到飽方案，全台各縣市都有門市讓民眾方便申辦，不僅價格親民，更為用戶提供了高速、無限制的上網體驗。

此外，舊換新活動的推出，也鼓勵用戶參與環保回收，共同建立更美好的環境。而隨著哈拉網通的努力和創新，也正式迎來全民5G時代的到來。