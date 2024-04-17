三星推出新款AI智慧電視 搶攻超大尺寸電視市場

科技巨擘三星連續18年蟬聯全球電視銷售冠軍，隨著AI時代來臨，該公司再次展現創新力，結合最新人工智慧技術，在台推出2024年全新智慧顯示器系列產品。包括：Neo QLED智慧顯示器，搭載最新NQ8 AI 第三代高效處理器，透過8K AI 影像升頻 Pro技術使影像更加細膩真實；OLED智慧顯示器採用最新抗反光真星黑技術展現純淨黑白色階對比，以抗反光、無眩光提升觀影舒適度；為美學而生的設計生活系列智慧顯示器，多款機型及尺寸不僅提升居家生活品味，全新美學風格音響Music Frame更帶來美聲兼備的個性化住宅享受。同時，三星更看準智慧顯示器大型化趨勢，全力擴充產品線，多款機型皆推出大尺寸機種，滿足更多消費者需求。

台灣三星電子總經理梁準原表示，三星不斷顛覆大眾對智慧顯示器的認知，以AI開啟智慧顯示器新紀元，不僅將視覺、聽覺推升至嶄新境界，更在安全隱私的基礎下，提供個人化的視聽饗宴，並悉心為用戶提供節能解決方案。此外，三星全方位產品無縫串聯的便利性和善盡地球公民責任、處處遵循「Everyday Sustainability」企業準則，更是三星品牌在市場上屹立不搖的主因。未來，三星將持續突破技術疆界，開發引領業界的產品，為台灣消費者提供更好的生活體驗。

AI專家台大資訊工程學系副教授陳縕儂表示，業界十分看好AI在智慧裝置發展前景，以智慧顯示器為例，最顯著之處在於實現高精細度、高流暢度的影像處理與優化，在聲音上也可增強人聲效果，弱化背景噪音。而這不僅仰賴顯示器廠商投入長時間、大量資料庫幫助機器深度學習，亦十分考驗處理器的運算速度。非常樂見國際大廠大舉投入，為AI市場注入活水。

全新力作NQ8 AI第三代處理器 造就Neo QLED 8K無可比擬的觀影視界

三星Neo QLED 8K智慧顯示器搭載NQ8 AI 第三代處理器，其獨立AI神經網絡數量由前代的64個提升至512個，CPU速度較上代提升30%。此外，更具備一系列增強畫質的功能和設計，包括：

8K AI影像升頻 Pro：運用NQ8 AI 第三代處理器，可將低解析度的畫質升級至類8K畫質，呈現更清晰的紋理、更豐富的細節、減少噪訊毛邊。

AI動態捕捉技術：AI能自動進行動作偵測，根據所觀看的球類賽事，輕鬆識別賽事類型以提供最佳顯示效果，並運用球類物體演算法，快速捕捉因球速過快而失真的影像。

立體景深強化技術Pro：經由更強大的AI深度學習，精準掌握主體影像，完美呈現前後景的視覺對比，帶來更身歷其境的 3D 景深效果。

不僅止於視覺饗宴，三星Neo QLED 8K智慧顯示器同步兼顧聽覺感受；以強悍的硬體規格為基石，搭配三星多項獨家音效技術，打造出視聽合一的沉浸式體驗。智慧抗噪模式 Pro：透過 AI 深入分析背景音、人聲及環境音，以增強語音清晰度。無論在吵雜的客廳或是安靜的臥室皆能獲得最佳的聆聽感受。AI迴聲定位技術：AI能即時分析空間環境，根據顯示器與牆面距離，自動優化空間、音量等迴聲反射效果，最佳化所處空間的音效。

此外，AI在個人化及節能上也帶來正面幫助。如AI無腦模式可自動記憶用戶喜歡的顏色、調性、亮度和對比，在電影、運動或一般模式中，將自動優化成個人喜愛的畫面表現。AI遊戲助理可自動辨識遊戲類型，提供適合玩家的設定並快速優化畫質和聲音表現。AI節能模式透過智慧顯示器內建的處理器和感測器分析周圍環境，並自動調整相關設定，達到節電效果。三星同時攜手合作夥伴共同研發Knox Matrix安全解決方案，在產品創新的同時捍衛用戶的安全與隱私。