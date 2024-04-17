快訊

扯！昨天才三行政區逾萬戶大停電 桃園今晚3094戶又停電

民進黨新北黨部主委之爭 余天深夜震撼宣布「不選了！」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

資策會MIC：AI發展帶來2類資安威脅

中央社／ 台北17日電
資策會MIC今天分析，AI發展帶來新的資安風險。法新社
資策會MIC今天分析，AI發展帶來新的資安風險。法新社

資策會MIC今天分析，AI發展帶來新的資安風險，一類是AI系統作為攻擊目標，像是資料處理階段的資料污染，第二類是駭客利用AI進行網路攻擊，透過生成式AI加速駭客開發攻擊程式。

資策會產業情報研究所（MIC）16日到18日舉辦第37屆MIC FORUM Spring智賦研討會，今天聚焦生成式AI產品應用型態發展，分析AI引發的資安風險與衍生的防護發展。

生成式AI市場持續發展，投資規模與廠商數量仍急劇增加。資策會MIC產業顧問韓揚銘表示，根據MIC調查，2024年台灣五大行業有採用生成式AI意願或相關行動的比例已達19%，金融保險業高達25%，製造業居次達22%。

AI發展也帶來新的資安風險，也驅動防護發展與商機。資策會MIC表示，AI資安威脅有2類，第一類是AI系統為攻擊目標，包含資料處理階段的資料污染，以及模型部屬後攻擊，情境如模型遭竊導致對抗性攻擊、提示注入導致資料外洩，可能形成新的攻擊途徑。

資策會MIC指出，第二類是駭客利用AI進行網路攻擊，如深度偽造、識別系統漏洞、網路釣魚郵件，駭客透過生成式AI也會加速開發攻擊程式。

不同的威脅與攻擊樣態衍生不同的資安防護與商機。資策會MIC表示，資安已是國安層面的議題，推動AI監管法規已成為國際共識並逐漸具體化，企業為此須配合制定策略、流程，產出符合法規要求的評測與透明度報告，驅動可信任AI的流程與技術發展。

資策會MIC資深產業分析師徐暐釗分析，這將涉及攻擊偵測、弱點管理與紅隊演練等技術，直接影響AI資安新創的發展方向，觀察過去1年成長最多的AI資安新創，就是AI治理、風險與法遵等整合型資安新創。

因應AI網路攻擊，資策會MIC表示，AI在網路安全、防護應用具有巨大潛力，特別是應用在4個面向，包括偵測異常網路行為、強化威脅情資分析能力、強化弱點管理，以及偵測AI生成的文字與圖像詐欺。

徐暐釗指出，AI可強化網路安全商機，預期未來5年內，全球AI網路安全市場規模將超過350億美元。面對AI資安威脅，員工也是防護的關鍵一環，企業除了採取更主動與動態的安全策略，更須強化員工資安教育與培訓，提高企業對威脅的認識與應對力。

AI 資安

延伸閱讀

德總理訪陸資安恐洩漏 專家建議回國報廢電子設備

研調：全球多重勒索攻擊激增 在台鎖定製造業

國慶煙火用陸製無人機藏資安風險 監院要求政院檢討

證交所挺券商強化資安

相關新聞

通訊業者推出5G吃到飽每月僅需388元 全民5G時代登場

國家通訊傳播委員會(NCC)已核准，將在2024年6月30日關閉3G網路，並且將相關頻率與基地台站點資源，轉供給4G、5...

資策會MIC：AI發展帶來2類資安威脅

資策會MIC今天分析，AI發展帶來新的資安風險，一類是AI系統作為攻擊目標，像是資料處理階段的資料污染，第二類是駭客利用...

NCC前官員涉詐疑雲燒到中華電信 中華電信出具四點回應

二五電信涉詐疑雲雪球愈滾愈大，檢方發現，NCC（國家通訊傳播委員會）前委員蕭祈宏擔任二五電訊公司顧問，並以前委員身份，帶...

台積電竹科中科南科三大廠區自主節水 緊盯水情

針對近日水情吃緊，台積電傍晚表示，因應水情提醒綠燈，台積電竹、中、南科廠區已透過自主節水，包括降低系統排水損失、廠務系統...

水情吃緊！竹科半導體大廠聯電要求簽約水車業者待命

針對桃園石門水庫蓄水率跌破3成，竹科主要水車寶山、寶二水庫也逼近2021年全台旱災後新低點，竹情水情再次陷入緊張，竹科大...

台積電攜手Gogoro 共享機車服務導入大新竹

台積電與睿能創意（Gogoro）合作，將共享機車服務導入大新竹地區，並在六都及苗栗縣設置綠電換電站。台積電人力資源資深副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。