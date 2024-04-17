友達推立體效果顯示器 群創秀8K虛擬實境

面板廠友達今天表示，突破立體影像技術的限制，研發出全球最大30吋真實立體效果顯示器；群創則推出世界最高解析度的8K4K無色偏低耗能VR液晶顯示器方案。

台灣顯示器產業聯合總會今天舉行TouchTaiwan智慧顯示展的展前記者會，友達會後發布新聞稿指出，將展出全球最大30吋真實立體效果顯示器，上層為具有高透明度、高亮度和高對比等優勢的微發光二極體（Micro LED）技術；下層則採用先進抗反光的液晶面板技術，展現低反射且清晰的虛擬背景環境影像，能獨立顯示不同深度的影像，呈現真實的立體效果。

友達說明，無需佩戴眼鏡，立體效果顯示器即可同時呈現2D和3D影像，滿足多人同時觀看及不限觀看距離和角度，長時間使用也不必擔心3D暈眩或眼睛疲勞等不適感，適用於娛樂、擴增實境、教育等領域。

群創指出，為迎接出色清晰度、逼真的畫質、絕佳沉浸感的虛擬實境（VR）發展趨勢，群創推進VR顯示面板再升級，整合新背板技術與革新超高解析度像素設計，提供消費者最直接有感的顯示品質提升。

群創解釋，8K4K無色偏低耗能VR液晶顯示器方案，為全球第一款具備8K4K世界最高解析度，兼具低耗能環保，提供雙眼大螢最佳視覺沉浸感，超廣可視角，鮮豔色彩亮麗的高規格畫面。