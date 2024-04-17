Touch Taiwan 聚焦智慧座艙、Micro LED、AI三大商機

2024 Touch Taiwan即將於4月24日至26日登場，今年集結10國家312家指標廠商，以「Lead to Infinity 引領無限未來」為展覽主軸，展示內容除原有的智慧顯示與智慧製造之外，更跨足至半導體封裝技術/電子製造設備領域，聚焦智慧座艙、Micro LED、AI（人工智慧）三大商機。

今年同期舉辦首屆「電子生產製造設備展」，展示範圍涵蓋了半導體封裝與組裝設備、化合物半導體材料與設備、Micro LED生產製造設備等項目，由於台灣封裝技術領先全球，不少設備廠商近年也積極跨足半導體領域，因此今年將透過展覽邀請廠商與跨域夥伴一起打造合作生態系，引領更多無限商機。

今年Touch Taiwan「智慧顯示展」聚焦在智慧座艙、Micro LED與場域應用商機，面板雙虎友達光電、群創光電將展示多樣智慧醫療及智慧座艙等跨域解決方案，富采集團也將展示多項車用顯示產品及解決方案，大舉搶攻車用市場商機。

Touch Taiwan主辦單位TUDA（台灣顯示器產業聯合總會）去年領軍打造Micro LED菁英陣隊，從面板、材料到設備全面加速創新技術落地，推動整體產業鏈在台量產投資，讓台灣在Micro LED技術整合和商品化上具有領先地位，能提供最完整的解決方案。

近年來受AI及5G熱潮，今年同期舉辦的「智慧製造展」上聚焦在AI與數位轉型，其中也將探討5G通訊技術成熟，如何使AI達成跨域產業新應用，預計在今年展會中將提供各場域完整解決方案。

今年舉辦首屆「電子生產製造設備展」匯聚半導體產業鏈的各路精英，包括蔚華、優貝克、海德漢、辛耘、閎康、宜特、帆宣、志聖、均豪、均華、亞智、易發、中國砂輪、由田新技、大銀微系統、群翊及直得科技等，展示範圍涵蓋了半導體封裝與組裝設備、半導體智動化解決方案、化合物半導體材料與設備等多個項目。

TUDA表示，Touch Taiwan展覽期間三天也舉辦近30場論壇，邀請159海外內專家前來分享最新的趨勢及應用，今年Keynote「智慧顯示應用趨勢國際論壇」將有友達、群創、元太、應用材料、康寧、默克等國內外產業專家，透過上下游供應鏈精彩絕倫的分享，為國內產、官、學、研打造與國外知名大廠的交流合作機會，並促進業者掌握最新商機。