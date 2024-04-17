新內閣新希望 業界盼解決台灣 IT 人才缺口

近期新內閣人選陸續出爐，新內閣也給業界帶來新希望，台灣IT人才缺口高達10萬人，中華民國資訊經理人協會（IMA）除透過IT雇主品牌的獎項IT Matters Awards，改善並提升IT就業環境，更期盼新內閣，解決IT人才缺口，透過引進國際人才，開放實習及職訓簽證等方法，促進國內外IT人才交流。

中華民國資訊經理人協會（IMA）理事長蔡祈岩17日指出，近年全球對於IT人才需求孔急，全球數位轉型及AI趨勢帶動等，更讓IT人才成為搶手貨，而台灣資通訊產業發達，不僅走向IT產業化，產業也IT化，更讓台灣IT人才缺口高達10萬人。

蔡祈岩認為，IT是台灣產業命脈，根據國際機構分析，台灣更是全球發展AI的受惠方，全球排名第七，但IT人才荒的問題，則將影響未來台灣競爭力，期待行政院、各部會可以更關注IT人才議題，在既有的就業簽證之外，可以彈性發出半年至一年的職前培訓簽證，讓企業更有彈性的聘僱具發展潛力的國際人才，並透過培訓，在台灣發揮即戰力，並與台灣人才進行國際化交流。

由於IT人才荒，AppWorks、台灣大等企業也針對非本科系畢業學生展開相關職能訓練，進而擴大IT人才供給，蔡祈岩認為，此模式也可適用於國際人才，不僅引進國際人才，更可望加速台灣IT人才的國際化。

IMA去年舉行首屆「IT Matters Awards」，是台灣唯一針對IT雇主品牌的獎項，吸引近200家企業與個人報名參獎，並由聯發科技、趨勢科技、中國信託、台灣連線 （LINE Taiwan）等50名企業和個人脫穎而出。

IMA表示，再度獲得數位發展部數位產業署指導，第二屆「IT Matters Awards」開始徵件，主軸以「社會影響力」為核心，除促進良好IT人才工作環境為目標持續推動「最佳IT雇主獎」以外，更增設「IT Matters數位轉型獎」鼓勵企業內部以IT的力量推動轉型，「IT Matters社會影響力產品/專案獎」，聚焦於能夠在半導體、人工智慧、安控、軍工及通訊等關鍵產業發揮重大影響力、促進國家經濟及產業強盛的創新應用。