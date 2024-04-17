MicroLED具優勢 楊柱祥：盼政府加碼面板5年計畫

台灣顯示器產業聯合總會副理事長暨群創光電總經理楊柱祥今天表示，台灣面板廠積極投入微發光二極體（MicroLED）技術，有一定優勢，期盼新政府能持續與產業合作，再加碼推出新的面板5年計畫。

台灣顯示器產業聯合總會今天舉行TouchTaiwan智慧顯示展的展前記者會，楊柱祥除說明台灣發展MicroLED顯示面板的優勢，也建議總統當選人賴清德能延續擔任行政院長時的「台灣顯示科技與應用行動計畫」，由政府在5年內投入新台幣177億元，與產業界合作，因目前5年時間已屆，期盼政府能再加碼推出新的5年計畫。

楊柱祥指出，台灣面板廠現在積極投入新一代顯示面板MicroLED技術，有一定的優勢；主因MicroLED的製程當中，包括關鍵的「巨量移轉」技術，都屬於台灣產業界最領先的半導體製程，台廠又領先投入MicroLED技術，談優勢絕不是空話，應該做的是整合上下游產業鏈。

台灣面板廠過去也曾率先投入有機發光二極體（OLED）面板生產（3.5代線），但結果卻遠遠落後韓國，甚至被近年才靠政府力量投入OLED產業的京東方等中國面板廠超前。

對於OLED發展落後，楊柱祥解釋，台灣面板業無法全力投入OLED面板產業，除了建廠成本龐大、在落後韓國的情況下投入大量資金追趕已緩不濟急外，另有一個關鍵因素，就是當年台灣面板廠被美國司法部門控告違反「反托拉斯法」操縱面板價格，面板廠的高層主管很多身陷囹圉，或忙著賠大筆的錢，哪有時間、精神開發OLED技術及市場。

楊柱祥對於台灣面板廠發展MicroLED面板很有信心，他說，群創已在量子點MicroLED等相關技術申請專利，除持續做好專利布局外，由於許多國際知名品牌暫不採用MicroLED技術，市場開發初期無法快速享有市場規模的經濟效益，國際設備大廠也不願開發生產設備，「設備本土化」也是很重要的事。

楊柱祥認為，雖然MicroLED顯示面板價格太貴，國際大品牌許多產品暫不採用，但台灣廠商正好藉此先掌握產品規格，標準化的主導權，可謂短空長多；待產業及技術不斷成熟，成本將可下降，配合市場規模放大，售價便可大幅降低，消費者購買意願將會大增，MicroLED產品也可望成為將來的市場主力。

另外，對於中國面板廠往75、85、100吋大尺寸發展，楊柱祥坦言，台灣面板廠僅8.5代線，電視面板做到100吋就緊繃，且電視太大電梯也進不去；不過，若採用MicroLED面板，透過拼接技術，可以先做成模組，再拼接成更大尺寸的電視面板，觀賞效果佳，是MicroLED面板的好處之一。