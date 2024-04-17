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鴻海旗下富智捷 ADAS 解決方案 切入商用車領域

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
富智捷自主研發可運用車輛動態估測載重控制的「自適應載重偵測系統」。鴻海／提供
富智捷自主研發可運用車輛動態估測載重控制的「自適應載重偵測系統」。鴻海／提供

鴻海（2317）旗下車用AI解決方案領導廠商富智捷（MobileDrive）積極發展先進駕駛輔助系統（ADAS）解決方案，近期再獲重大進展。除已打進一般乘用車市場外，更結合AI與自研的「視覺與雷達多重感知融合」技術進一步拓展至商用車領域，提高運輸效率並確保行車安全。

繼先前宣布ADAS產品導入乘用車型並順利量產出貨外，富智捷本次再釋好消息，宣布正式推出「商用車ADAS解決方案」，已獲得國際客戶車款導入。考量到與乘用車截然不同的用路特性與安全輔助需求，富智捷利用其AI核心技術，為不同類型的商用車開發創新技術與多元解決方案，除能精準識別車道線、行人、車種及交通標誌等物件，同時透過先進演算法根據碰撞風險和車速實時調節煞車力道，為車輛提供最大限度的安全控制。

舉專為重卡所設計的ADAS解決方案為例，由於重卡載重與牽引車頭的高度與乘用車有極大差異，會大幅影響視覺成像品質而造成與現實環境的落差，富智捷透過整車控制與多感測融合技術的「車輛智能規控軟體」能完美解決此問題。

同時，其獨特的「感知融合動態補償演算法」能解決重卡在不同路面品質、載重狀況以及光源照度等多種場景下的不同感知應用難題，而「自適應載重偵測系統」亦能實時監測車輛動態與估測載重來控制煞車與轉向等次系統，使商用車在各種道路條件和載重狀態下都能保持最佳的安全性。

在法規面上，面對近年各國政府積極推行更嚴格的商用車安全法規以提高行車與道路安全，富智捷亦持續開發符合國際法規要求的解決方案。以中國大陸與歐洲兩大車市場為例，在大陸，富智捷所開發的主動煞停系統（AEB）、車道偏離預警系統（LDW）與前向碰撞預警系統（FCW）（並稱雙預警系統）已通過法規的量產性能要求，並經完整的系統測試驗證。

而富智捷的其他智能安全功能，如速度限制輔助系統（ISA）、駕駛疲勞檢測系統（DMS）、側方盲區警示系統（BSIS）、前方盲區警示系統（MOIS）也皆符合歐盟通用安全法規（General Safety Regulation, GSR），並將導入於下半年客戶所發布的車款中。

結合車載AI技術的領導實力，富智捷持續投入更高等級且符合各國法規的先進輔助駕駛系統研發，為各大車廠提供更全面的安全保障與更多元的選擇。此外，富智捷將在明年推出更加人性化的AI駕駛應用，以塑造更安全智慧的行車體驗。

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