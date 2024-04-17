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竹科廠商2月起自主節水6% 管理局長：最怕梅雨沒來

中央社／ 新竹17日電

新竹地區水情燈號為提醒綠燈，竹科管理局長王永壯表示，竹科廠商自2月底已開始自主節水6%，觀察各水庫蓄水量，若與過去5年相比，今年的水位並不是最低，水情還可以，他最怕的是梅雨沒來。

王永壯下午出席台積電與睿能創意（Gogoro）聯合記者會，他在會後受訪時說，往年這時候水庫水位都會比較低，水情會較具有挑戰，管理局會依據水利署的要求與規劃，要求廠商配合節水。

王永壯表示，新竹縣、市水情燈號為提醒綠燈，2月底竹科廠商已開始自主節水6%，未來將根據水情後續變化動態調整要求廠商節水。

他指出，與過去5年情況相比，今年各水庫水位並不是最低，最艱困的時候，寶二水庫蓄水率剩6%，且「北水南送」每天供應竹科15萬至20萬噸，因寶山水庫及寶山第二水庫還有水可用，目前「北水南送」供應竹科1天不到10萬噸。

據水利署統計，目前寶山水庫蓄水率22.05%，寶山第二水庫蓄水率32.2%。

王永壯說，水情還可以，過去曾經鑿井、啟動再生水及淡化設施，現在還沒到那地步。5月梅雨季即將來臨，他最怕的是梅雨沒來。

至於廠商準備水車情況，王永壯表示，廠商與水車業者都簽有長約，他希望今年廠商不用出動水車載水。

水利署表示，據掌握，年初即有竹科廠商與水車業者簽約並給付定金，若要啟動合約需額外費用，水車實際運行亦要再另外收費，目前部分廠商只是基於風險管控先啟動合約，「不是缺水，而是超前部署的作為」。

先前水利署已要求竹科各廠商自主節水6%，水利署指出，有些廠商處於淡季用水量不高，加總計算之下，全區節水率有達標；至於後續是否可能加大節水力道，則需觀測降雨情形，滾動檢討。

水庫 竹科

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