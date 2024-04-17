和碩攻智慧座艙 砸12.57億投資群創子公司
和碩（4938）衝刺車用業務，17日公告透過子公司入股面板大廠群創（3481）旗下CarUX Holding Limited，共計砸下12.57億元，對此，和碩表示，主要是財務性投資。但據了解，本次和碩投資應是考量擴大智慧座艙業務，故進行策略性投資。
和碩今日代子公司Asuspower Corporation公告董事會決議通過投資CarUX Holding Limited。CarUX Holding Limited為群創旗下子公司。
和碩旗下Asuspower Corporation以每股6.949美元（約新台幣213.51元），投資CarUX Holding Limited總計588.81萬股，總投資額約4,091.67萬美元（約新台幣12.57億元）。
對此投資案，和碩表示，主要是財務性投資。
不過，據了解，CarUX Holding Limited主攻智慧座艙面板領域業務。而和碩近年在車用電子上也陸續推出智慧座艙相關產品，因此，本次和碩投資CarUX Holding Limited，主要應還是考量擴大車用業務，故進行策略性投資。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言