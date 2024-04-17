和碩攻智慧座艙 砸12.57億投資群創子公司

和碩（4938）衝刺車用業務，17日公告透過子公司入股面板大廠群創（3481）旗下CarUX Holding Limited，共計砸下12.57億元，對此，和碩表示，主要是財務性投資。但據了解，本次和碩投資應是考量擴大智慧座艙業務，故進行策略性投資。

和碩今日代子公司Asuspower Corporation公告董事會決議通過投資CarUX Holding Limited。CarUX Holding Limited為群創旗下子公司。

和碩旗下Asuspower Corporation以每股6.949美元（約新台幣213.51元），投資CarUX Holding Limited總計588.81萬股，總投資額約4,091.67萬美元（約新台幣12.57億元）。

對此投資案，和碩表示，主要是財務性投資。

不過，據了解，CarUX Holding Limited主攻智慧座艙面板領域業務。而和碩近年在車用電子上也陸續推出智慧座艙相關產品，因此，本次和碩投資CarUX Holding Limited，主要應還是考量擴大車用業務，故進行策略性投資。