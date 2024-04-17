台積電竹科中科南科三大廠區自主節水 緊盯水情

針對近日水情吃緊，台積電傍晚表示，因應水情提醒綠燈，台積電竹、中、南科廠區已透過自主節水，包括降低系統排水損失、廠務系統用水減量、增加廠務廢水回收、提升系統產水量等，及再生水替代措施，達成科學園區管理局用水總量管制目標。

依據往年經驗，3、4月都是主要水庫水位較低時期，桃園石門水庫蓄水率跌破3成，引發竹科缺水焦慮。新竹科學園區從2月底就已經開始要求廠商自主節水，3月再啟動旱災應變小組。

台積表示，藉由全面的營運持續管理政策及企業風險管理系統，將持續監測水情並隨時因應，目前不預期水情對營運有實質性影響。台積同時就不同的限水階段備有因應計畫，並攜手政府、私人單位就節水與開發水資源等範疇共同努力。