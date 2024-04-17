水情吃緊！竹科半導體大廠台積電、聯電 要求簽約水車業者待命

針對桃園石門水庫蓄水率跌破3成，竹科主要水車寶山、寶二水庫也逼近2021年全台旱災後新低點，竹情水情再次陷入緊張，竹科大廠台積電和聯電等半導體大廠已啟動備援方案，要求簽約水車業待命，只要供水量不足，即出動水車載水作業，二大半導體廠均表示，公司有完整備援計畫，目前也未啟動載水作業，未受水情吃緊影響。

竹科管理局也表示，目前各廠商均已緊盯水情，並依照備援標準作業流程（SOP），與長期簽約的水車業者討論未來水庫蓄水量到達緊急狀況時，立刻啟動簽約供水源地運跨縣市載送生產所需用水，維持廠區穩定正常生產。

台積電和聯電表示公司確已依照因應水情緊張標準SOP作業，要求水車業者，一旦出現供水限制，將立刻啟動水車跨縣市運水，維持生產穩定正常運轉，不過仍希望最好不要用到。

竹科管理局表示，目前供應竹科主要用水的寶二水庫，蓄水量已降至三成二，比一個月前少了一成，鄰近的寶山水庫更是跌至二成二，有效蓄水量僅剩110萬立方公尺，與寶二水庫蓄水量相加仍不到1200萬立方公尺，而竹科每天用水需求就需要15萬噸至18萬噸，還不計入整個新竹的其他工業、民生及農業用水需求。

為及早因應防旱，竹科管理局已配合水利署北區水資源分署成立旱災應變小組，並適時召開會議，與廠商研擬應變方案，目前園區廠商配合中央指示以自主節水6%為目標辦理節水作業，若進入後續階段限水措施，工業用戶將依中央指示節水目標辦理用水減量，並且持續關注水情變化，滾動檢討應變措施，機動召開相關應變協商會議，盡力協助園區廠商度過枯水期。