群創卓越研發迎向娛樂、場域新世代 獲 GPA 與 SDAA 四項大獎肯定

群創（3481）光電榮獲由台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）主辦的「2024年Gold Panel Awards 2024顯示器元件產品技術獎」及「2024智慧顯示應用大賞 (Smart Display Application Awards 2024)」共五項大獎肯定。智慧顯示已成各產業最重要的人機互動媒介，群創因應此趨勢持續跨界布局創新多元場域，將於 Touch Taiwan 2024智慧顯示展，大秀獨家Inno-Gallery、全球最高解析度VR顯示器方案、先進miniLED背光技術等創新產品，迎向疫後娛樂、藝術、活動場域應用的蓬勃新世代。

群創卓越InnoGallery藝術顯示器 榮獲2024 GPA傑出產品獎肯定

群創卓越AI+ InnoGallery藝術顯示器亦獲「2024顯示器元件產品技術」(GPA 2024)之傑出產品獎肯定。今年群創將以獨家InnoGallery創新技術，展示多種特殊尺寸藝術顯示器，含括「27吋沉浸感藝術顯示器」及「42吋方形藝術顯示器」，展示數位藝術畫作的優異特性，具備視覺舒適性、優化展示效果、智能亮度調節與真實的顯示效果等特性，在商業展示和廣告中，可提供更具吸引力的視覺表現，並在不同環境下，能保持一致的展示呈現，有助於提高商品或品牌形象的展示效果。另一方面，群創藝術顯示器亦符合智慧家居趨勢，未來可與其他智能設備互聯互通，創造更智能化、自動化的居家藝術展示體驗。

AIoT超市免排隊購物體驗解決方案 獲SDAA獎項殊榮

缺工有解！ 群創掃碼購物車與熟食區結帳Kiosk，紓解尖峰時段結帳人力問題，增加一成銷售額，獲頒SDAA智慧零售大獎。群創100%自主開發購物車韌體、硬體及APP，透過電腦視覺演算法和感測器融合技術，快速辨識商品條碼，串聯多元行動支付，精準廣告推播，實現邊走邊shopping沉浸購物體驗。此外2mm超薄SLIM PAPER雙面結帳Kiosk兼具導購與結帳服務，增加熟食區二位數成長，成為超市銷售推手，鎖定日本與東南亞市場國際輸出。

全球首款最高解析度8K VR液晶顯示器方案

為迎接出色清晰度、逼真的畫質、絕佳沉浸感的VR發展趨勢，群創推進VR顯示面板再升級，整合新背板技術與革新超高解析度像素設計，提供消費者最直接有感的顯示品質提升。8K4K無色偏低耗能VR液晶顯示器方案，為全球第一款具備8K4K世界最高解析度，兼具低耗能環保，提供雙眼大螢最佳視覺沉浸感，超廣可視角，鮮豔色彩亮麗的高規格畫面體驗，為未來高階款機種標配的LCD顯示方案。

打造工作和遊戲間彈性切換的電競顯示器 實現盡情享受遊戲樂趣

群創首發推出「27吋UHD電競顯示器」，具備超快更新頻率，使用獨家「Polar Black技術」完美呈現靜態的超高對比達 4000:1，清晰呈現大尺寸面板於暗態下的影像品質，更佳的對比效果及色彩層次，保有層次與細節，大視角無色偏，及超廣視角的優點。多模式應用(normal / VRR mode)達到影音、電競多重體驗及享受，群創獨創iVRR技術(Support FHD 330Hz)可因應使用者需求，使用不同的內容進行切換，可在工作和遊戲之間切換使用，提高顯示器的多用途使用效益，更可搭配電競顯示器，並與遊戲大廠合作直接配備IVRR。

活動現場亦首次展示「27吋3D電競顯示器」，搭載群創獨家裸眼3D技術，提供身歷其境的3D影像效果，打造遊戲玩家絕佳沉浸式遊戲體驗，歡迎親身蒞臨現場感受嶄新視覺體驗。

電競界全新突破 綠色輕薄高亮筆記型電腦顯示器 助攻高階遊戲感官新視野

群創獨家「14吋 FHD+ 超低功耗面板」引領節能新潮流，透過節材高度集成化IC設計和採用新一代低功耗背光設計，成功超越業界背光功耗極限，實現45%的顯著節能效果，這項創新性的面板技術不僅是產品本身的進步，更引領永續產品的未來趨勢。另群創「16吋高刷新率miniLED背光面板」搭載先進的miniLED背光技術並具備240 Hz高刷新率，成為高科技視覺體驗的領航者。「16吋 FHD+ 極光純黑面板」，搭載PolarBlack獨家專利技術，提供極為純淨的黑白對比畫面，使暗態細節更加清晰可見，成為深邃黑的領先者。「16吋 QHD+300Hz高解析度電競面板」為電競界帶來全新突破，以超高刷新率300Hz、3ms響應時間，為高階遊戲玩家提供流暢且高對比度的沉浸式畫面體驗。

Innolux Graph Eyewear顯示眼鏡 實現虛實融合 超越想像顯示新技術

群創與源奇科技合作開發「Graph Eyewear顯示眼鏡」，為突破性、顛覆想像的顯示技術。可在鏡片表面顯示彩色數位影像內容，例如文字、圖像或動畫，卻不會干擾穿戴者視線，成為可穿戴裝置的理想解決方案，在傳統眼鏡市場中創造更多元應用可能性。AR/VR等穿戴顯示裝置將人們帶入虛擬世界，Innolux Graph Eyewear顯示眼鏡將虛擬世界放置真實世界，在體驗虛擬世界的五彩繽紛的同時，也能在真實世界與他人互動，實現另類的虛實融合，可應用於精品、時尚、體育、遊戲、音樂會及遊樂園等領域。