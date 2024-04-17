台積電攜手Gogoro 共享機車服務導入大新竹

台積電與睿能創意（Gogoro）合作，將共享機車服務導入大新竹地區，並在六都及苗栗縣設置綠電換電站。台積電人力資源資深副總經理暨企業永續（ESG）委員會主席何麗梅表示，希望藉由此行動帶動新竹市成為綠色都市。

何麗梅說，台積電2年前與Gogoro合作，在台中贊助250輛共享機車，很高興今天新竹也有共享機車。台積電一直致力於環境友善，不管生產活動中或員工行為上，希望能夠拋磚引玉，引領多一點愛護環境、減碳行為。

何麗梅表示，共享機車是深入民間，不但減碳，也是一種共享生活態度，非常具有教育意義。

她認為，此次與Gogoro的合作案有4個特色，第1是一起打造基礎建設，台積電贊助設置75個換電站；第2是首創15個綠電換電站；第3是綠色運具，這次有300輛共享機車；第4是學生能夠參與，在董事長劉德音的提議下，清大、陽明交大學生同樣享有9折優惠。

台積電與Gogoro下午召開聯合記者會，何麗梅與Gogoro創辦人暨執行長陸學森一同宣布合作的消息。新竹市副市長邱臣遠、新竹縣長楊文科與竹科管理局長王永壯也出席記者會。

王永壯說，竹科管理局提供地點設置電池交換站，不擔心獨厚Gogoro的非議，只要有助於全球溫室氣體減量，歡迎任何企業到竹科設換電站。