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群創董事長洪進揚獲 GPA「傑出人士貢獻獎」殊榮

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

智慧顯示已成各產業最重要的人機互動媒介，群創（3481）因應此趨勢持續跨界布局創新多元場域，將於 Touch Taiwan 2024智慧顯示展，大秀獨家Inno-Gallery、全球最高解析度VR顯示器方案、先進miniLED背光技術等創新產品，迎向疫後娛樂、藝術、活動場域應用的蓬勃新世代。

群創光電榮獲由台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）主辦的「2024年Gold Panel Awards 2024顯示器元件產品技術獎」及「2024智慧顯示應用大賞 （Smart Display Application Awards 2024）」共五項大獎肯定。

同時，群創董事長暨執行長洪進揚榮獲本屆GPA「傑出人士貢獻獎」殊榮，洪進揚帶領群創集團投入企業價值轉型，以原本的優勢與彈性跨界的能力，跨足利基新事業，創造新應用場域，拓展產業跨域聯盟，厚植先進技術及新興應用產品。此外，洪進揚亦培育產業人才與推動國際標準的制定、重視永續ESG、資安等議題，以提升台灣在全球智慧顯示產業的最大價值化及關鍵影響力。

群創 顯示器

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