友達前瞻技術及場域應用 獲雙重顯示大獎肯定

友達（2409）展現雙軸轉型成果，以先進顯示技術榮獲二項2024顯示器元件產品技術獎（Gold Panel Award 2024），包括獲得卓越技術獎的「30吋真實立體效果顯示器」及傑出產品獎的「2D/3D自動化智能光學量測儀」；此外，友達持續布局智慧場域，分別以「27吋裸眼3D 4K醫療顯示器」和「58.6吋R1000曲面長條屏顯示器」獲得2024智慧顯示應用大賞（SDAA 2024）之智慧醫療及智慧移動獎。獎項由台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）主辦，表揚具有創新技術與市場優勢之顯示器產業廠商，更進一步肯定業者在智慧場域等多元顯示應用創新之傑出表現。

3D雙層顯示器 視覺體驗新突破 打造沉浸式嶄新體驗

友達成功突破立體影像技術的限制，研發出全球最大「30吋真實立體效果顯示器」並獲得元件獎卓越技術獎之殊榮。此款顯示器上層為具有高透明度、高亮度和高對比等優勢的Micro LED技術，而下層則採用先進抗反光技術A.R.T. （Advanced Reflectionless Technology） LCD展現低反射且清晰的虛擬背景環境影像，能獨立顯示不同深度的影像，呈現真實的立體效果。此外無需佩戴眼鏡，可同時呈現2D和3D影像，滿足多人同時觀看及不限觀看距離和角度，長時間使用也不必擔心3D暈眩或眼睛疲勞等不適感，讓觀賞者完全沉浸於3D逼真的立體影像中，適用於娛樂、擴增實境、教育等領域，帶來更豐富多樣的體驗。

2D/3D自動化智能光學量測儀 助益車載顯示實現高效率檢測

隨著車載顯示器產品的尺寸增大及外觀形狀的多樣性，使得製程中對於產品外觀檢測的品質要求更顯重要。友達深入瞭解產業需求，開發「2D/3D自動化智能光學量測儀」，這款儀器能進行25微米2D平面瑕疵檢測，並結合3D空間定位量測功能，能應對多元形狀及材質的檢測需求，如曲面車用面板。同時，該儀器具備AOI+AI自主學習能力，能夠自動調整和優化模型，提供更精確的瑕疵檢測並降低檢測時間和成本。此外，其輕巧易裝卸、易維護與通用性設計，可應用於不同檢測物件的機械手臂和移載平台，不僅提供高效率檢測與應用彈性，未來更朝向多元化的產業應用，提升模組化產品組裝良率和競爭優勢。

裸眼3D醫療顯示器 助攻手術應用再升級

友達以顯示器事業為根基，延伸專業醫療顯示技術，以「27吋裸眼3D 4K醫療顯示器」獲得智慧顯示應用大賞之智慧醫療獎。友達結合旗下子公司達擎開發裸眼3D醫療顯示器，具備全平面、低反射及全光學貼合設計，不僅符合醫療場域需求，同時運用友達獨家開發的眼球追蹤技術，提升3D視角範圍和影像品質，讓醫師於手術時無須配戴3D眼鏡，可從各角度清晰地觀看3D影像，快速掌握器官組織的相對位置及景深，提高醫師執刀的舒適度及手術效率。該顯示器可廣泛應用於內視鏡影像呈現、手術顯微鏡外接螢幕及手術機器人外接螢幕等領域，為智慧醫療的發展創造更多價值。

TARTAN獨特曲面長條顯示比例 展現高度客製及彈性多元應用