元太獲2024顯示器元件技術獎及智慧顯示應用大賞「智慧醫療獎」

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技17日宣布，以公司最新技術E Ink Spectra 6 Plus彩色電子紙顯示器，榮獲顯示器元件產品技術獎（Gold Panel Awards 2024） 傑出產品獎 - 面板模組類的殊榮，而以電子紙筆記本（eNote）為核心，應用於醫療照護的電子紙筆記本方案，則榮獲今年度「智慧顯示應用大賞」（Smart Display Application Awards 2024）「智慧醫療獎」。

「元太科技多年來一直在彩色技術上努力精進，除了顏色更飽和鮮明，我們也致力帶給觀看者更舒適平順的視覺體驗，新開發的E Ink Spectra 6 Plus採用Oxide TFT技術，並搭配新研發的出低閃爍、換頁時間更短的驅動演算法。」元太科技董事長李政昊說：「很榮幸團隊的研發成果獲得技術獎的肯定，我們將持續在多變的產業環境中，以創新技術能力推廣低碳電子紙的多元應用」。

元太這次獲傑出產品獎的E Ink Spectra 6 Plus彩色電子紙顯示器，立基於去年發表的E Ink Spectra 6全彩電子紙技術進一步而成，將前一代換頁所需的25秒，減少至7秒，同步優化換頁過程，達到換頁時低閃爍的顯示效果。

技術突破的關鍵，在於電子紙驅動多色粒子、混色的過程會因為驅動的電壓與掃描，導致更換畫面時會有動態的閃爍感，而採用Oxide TFT大幅提高畫面更新的速度與幀率，縮短換頁時間。此外，元太投入研發全新的Waveform（波型驅動）架構，新穎驅動方法能使顯示效果更加流暢。E Ink Spectra 6 Plus的解析度也從200ppi提升至300ppi，畫面更精緻飽和。

獲得「智慧醫療獎」的醫療照護電子紙筆記本，則是針對醫療院所中使用傳統紙張的流程進行無紙化與數位化改善，取代容易遺失與損毀的紀錄紙張、提升醫護人員工作效率。

醫療照護電子紙筆記本全機軟硬體皆由元太科技開發，13.3吋的電子紙螢幕，不自發光、軟性基板輕薄且不易破裂，可使用酒精消毒。加上書寫感受近似傳統紙張，保留紙本讀寫體驗，在不改變診療人員手寫習慣的同時，達到病歷紀錄資料數位化，減少醫護人員整理繕打病歷的工作負擔。

元太科技耗費兩年多時間客製化病歷紀錄表單與數據後台，打造醫療照護電子紙筆記本的完整方案，已經在去年底投入高雄民生醫院附設的重症受虐兒照護機構「飛象家園」使用，取代每張病床紙本密密麻麻的照護紀錄表，解決多人照護記錄時產生的紙張汙染、字跡辨識不易的問題。

醫療照護電子紙筆記本也能將照護資料直接上傳醫院資訊系統，並自動計算身心量表評估數字，省去手動輸入以及人工計算數據加總程序，協助護理人員減輕工作負擔，能有更多時間照護病童。筆記本也設計學習模式，供院童以手寫筆塗寫，模擬紙筆書寫的真實觸感。