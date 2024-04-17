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影／謝勤益：2024是面板產業復甦的一年 第2季可望轉盈

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益。記者李珣瑛／攝影
Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益。記者李珣瑛／攝影

Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益17日表示，2024是面板產業復甦的一年，主要面板廠在第2季可望轉虧為盈，面板價格高點落在第3季。主要受惠於電視面板的面積有望年增10%，及AI帶動IT用面板需求成長。

研調機構Omdia今天舉行台灣科技產業研討會，謝勤益指出，全球面板今年整體出貨量可望較去年成長2%至3%；出貨面積則上看雙位數成長約9%至15%。他說，今年首季全球主要面板廠營收都較去年成長，面板產業復甦明顯，獲利改善。

謝勤益指出，過去20年，第4季會是傳統的面板產業旺季，但去年開始Q4不再是旺季。且疫後人工智慧（AI）需求帶動面板需求，面板價格預計在第3季達到高點，並維持價穩，第4季需求下修，價格可能下滑。

為避免陷入產業景氣循環，出現虧損壓力，面板廠近年已著手轉型，但謝勤益認為，轉型不是一蹴可幾，今年才是真正的「轉型元年」。

對於蘋果平板電腦面板從液晶面板轉為採用有機發光二極體（OLED）面板，謝勤益認為，主要影響在於平板電腦使用的迷你發光二極體（Mini LED）背光模組市場。

不過，他認為，現階段電視用MiniLED背光源市場仍可望快速成長；MicroLED發展還在迷霧中，後續發展待觀察。OLED面板則是需求熱絡。

研判地緣政治帶來的風險考量，韓國面板廠樂金顯示器（LGD）有機會出售位於中國大陸廣州8.5代面板廠，買家可能是大陸面板龍頭大廠京東方。而夏普集團SDP廣州10.5代廠有機會賣給二哥華星光電。謝勤益說，出售位於大陸的面板廠不僅是韓廠的策略，這也是大陸面板廠因應地緣政治的對策。

LED 電視面板

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