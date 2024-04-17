電動車市況競爭激烈 鴻海2025全球5%市占率目標不變
針對特斯拉最近裁員，以及中國大陸電動車削價競爭，導致電動車產業競爭加劇，鴻海（2317）怎麼看這樣的變局？鴻海董事長劉揚偉17日表示，「目前這個現象，是我們當初就預見的，因為進入電動車時代，廠商製造汽車的進入障礙（entry barrier）變低了，進入門檻變低了，參加的人就會越來越多，越來越多的話，這個現象是一定會發生的」。
劉揚偉說，「只是它發生的比較早，比我們預期的早，但是這個現象，我個人覺得發生的早，是對我們新的商業模式（business model）是比較好的」。
劉揚偉說，「我覺得第一個預期是會發生的，第二個預期是它發生比我們預期的要早，至於鴻海的整個計畫（電動車計畫）會不會改變呢？劉揚偉說，其實我們現在還很努力在朝著計畫推動中，就是2025年達到全球電動車市占率5%，目前還是在朝著這個方向在推動」。
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