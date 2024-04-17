Touch Taiwan 聚焦智慧座艙、Micro LED、AI 商機 秀台廠硬實力

顯示器產業的年度盛會「2024 Touch Taiwan」將於4月24日至26日在台北南港展覽館一館4樓登場，今年集結10國家312家指標廠商，使用882個攤位，展覽並以「Lead to Infinity 引領無限未來」為主軸，展示內容除原有的智慧顯示與智慧製造之外，更跨足至半導體封裝技術/電子製造設備領域，今年同期舉辦首屆「電子生產製造設備展」，展示範圍涵蓋了半導體封裝與組裝設備、化合物半導體材料／設備、Micro LED生產製造設備、電子生產製造設備、動力／儲能電池生產製造設備等項目，由於台灣企業在封裝技術領域處於全球領先地位，設備廠商近幾年來也積極跨足半導體領域，因此今年將透過展覽邀請廠商與跨域夥伴們一起打造合作生態系，在展會上共同展現其技術成果，引領更多無限商機。

聚焦智慧座艙車用多元商機

今年「智慧顯示展」聚焦在智慧座艙、Micro LED與場域應用商機，面板雙虎友達光電、群創光電將展示多樣智慧醫療及智慧座艙等跨域解決方案，富采集團也將展示多項車用顯示產品及解決方案，大舉搶攻車用市場商機。其他包括元太科技、康寧、默克、明基材、誠美材等重量級廠商也將帶來最新顯示器產品亮相。

今年Touch Taiwan展場內「經濟部產業發展署智慧顯示生活館」，聚焦智慧育樂、智慧醫療、智慧零售、智慧移動等四大智慧顯示領域，並邀請「2023 SDIA Award 前瞻顯示大賞」得獎廠商，共9家企業包括友達、群創、元太、元豐新科技、隆達、方略電子、幻景啟動、啟耀光電及睿生光電，展出13件智慧顯示前瞻技術、產品及解決方案，透過情境式的展示，呈現透過智慧顯示串聯之生活圈。

台廠持續積極布局 打造Micro LED量產供應鏈

去年TDUA領軍打造Micro LED菁英陣隊，從面板、材料到設備全面加速創新技術落地，推動整體產業鏈在台量產投資，打造台灣成為全球Micro LED產業重要基地，台灣在Micro LED技術整合和商品化上具有領先地位，能提供最完整的解決方案，因此台灣廠商仍持續積極布局。今年「Micro LED」主題專區將有富采集團、錼創、漢民、東捷、錸寶、台灣信越、晶彩、惠特、雷傑、Toray Engineering、先進太平洋、斯託克、梭特Coherent、達興材等海內外廠商大秀Micro LED量產商機。

AI 是數位轉型關鍵 提供5G場域應用解決方案

近年來受到AI及5G熱潮，今年同期舉辦的「智慧製造展」上聚焦在AI與數位轉型，其中也將探討5G通訊技術成熟，如何使AI達成跨域產業新應用，預計在今年展會中將提供各場域之完整解決方案。「智慧製造展」今年邀請到包括台灣三菱電機自動化、台達、皮托、台灣三豐、東佑達、放伴智能、高明鐵、鼎華智能及帆軟等企業展示從AI、5G、數位轉型、系統整合、智慧工廠、企業戰情室、AGV/AMR到零信任資安等項目，現場提供蓋智慧製造及智慧工廠等多元領域應用及解決方案，同期搭配智慧製造系列論壇「5G應用趨勢論壇」、「高科技智慧製造設備資安實務論壇」及「AI與數位轉型趨勢國際論壇」，並邀請到微軟Microsoft、Solomon 、ASRG、AWS、SIEMENS等重量級廠商前來分享解決方案與客戶導入應用，預計將為展覽增添許多話題。

新增「電子生產製造設備展」秀台廠硬實力

台灣半導體與封裝產業積極展開全球布局，台灣在全球半導體供應鏈中具備領先的地位，並結合到AI智慧系統、先進封裝、化合物半導體、動力電池以及電子設備等相關應用，有鑒於此，今年舉辦首屆「電子生產製造設備展」匯聚半導體產業鏈的各路精英，包括蔚華、優貝克、海德漢、辛耘、閎康、宜特、帆宣、志聖、均豪、均華、亞智、易發、中國砂輪、由田新技、大銀微系統、群翊及直得科技等。展示範圍涵蓋了半導體封裝與組裝設備、半導體智動化解決方案、化合物半導體材料／設備、Micro LED生產製造設備、電子生產製造設備、電子設備關鍵模組／零組件、動力／儲能電池生產製造設備等多個項目，將所有設備廠商及相關供應鏈匯聚交流，提升台灣電子設備產業全球化的競爭力，打造完整供應鏈。

同期舉辦的「化合物半導體國際論壇」將邀請羅姆半導體、Pentamaster、碳矽電子、英飛凌、科希倫、Yole、Novel Crystal、牛津儀器、NISSIN、KuasaSemi、聯訊儀器等領域專家分享相關技術及趨勢。羅姆半導體將針對GaN在PFC設計中易引發EMI問題提出解決方案。另外，Novel Crystal將深入介紹Ga2O3晶圓製造技術，展望其成為下一代功率元件材料的巨大潛力。

國際級大咖雲集 共同打造合作生態系