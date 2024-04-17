群聯攜手研華 共同打造邊緣運算與工控應用生成式AI平台

群聯（8299) 今 日宣布攜手全球工業電腦龍頭廠商研華科技 共同打造生成式AI（GenAI）運算平台。透過群聯獨家專利的「aiDAPTIV+」技術，整合研華AI邊緣運算解決方案，將可協助工控應用客戶打造安全可靠且可負擔的GenAI模型的地端設備，加速進化至工業4.0甚至未來的工業5.0人機互動的新世代。

研華AI邊緣運算解決方案與群聯「aiDAPTIV+」合作，增強AI LLM 的能力使AI 訓練模型在計算上更得利。並提供全面的 AI 部署軟硬體整合，讓中小企業不再因高昂的硬體配置即可執行主流的AI LLM 運算，透過Edge AI軟體解決方案（如 NVIDIA AI Enterprise (NVAIE)、Edge AI SDK 和 DeviceOn）的合作，更加擴展此生態系統，包括預訓練模型、開發平台、工具和服務，有效地促進了AI應用的可及性。

研華嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪表示，研華與群聯的合作旨在降低企業進入AI領域的門檻，促進AI邊緣運算及訓練的更大可能，創新的SQ aiDAPTIV+ 融合了研華的Edge AI SDK與服務，減少使用價格高昂的 GPU 和 VRAM 的必要性，使AI訓練過程更加流暢。此外，它賦予邊緣AI應用尋求企業或部門整合的潛在機會，將AI轉化為實用之企業方案。

群聯執行長潘健成表示，群聯跟研華的合作已經超過15年，雙方在邊緣運算與工控系統的合作可以說是密不可分，這次群聯推出獨家專利的「aiDAPTIV+」技術，整合研華的AI邊緣運算解決方案，不僅可共同助力全球工控領域的客戶打造「平民化」的GenAI落地方案，加速智慧工廠、智慧醫療、智慧物流等各種智慧應用的普及，更重要的是可以協助客戶打造資料安全保密且可靠的地端GenAI環境，為次世代的智慧生活盡一份心力。