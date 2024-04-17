群聯聯手研華 進攻AI邊緣運算市場

群聯電子（8299）於17日宣布，攜手全球工業電腦龍頭廠商研華科技（2395）共同打造GenAI運算平台。透過群聯獨家專利的「aiDAPTIV+」技術，完美整合研華AI邊緣運算解決方案，將可協助工控應用客戶打造安全可靠且可負擔的GenAI模型的地端設備，加速進化至工業4.0甚至未來的工業5.0人機互動的新世代。

生成式人工智慧的出現，讓AI助理的概念不斷在各行各業蔓延擴大，包括從商業環境、教學領域、醫療場域、律師、會計師、銀行、甚至邊緣運算與工控環境等，均開始逐漸出現各種生成式AI的落地應用與方案。

群聯攜手研華 共同打造邊緣運算與工控應用之生成式AI平台研華AI邊緣運算解決方案與群聯「aiDAPTIV+」合作，增強AI LLM的能力使AI訓練模型在計算上更得利。並提供了全面的AI部署軟硬體整合，讓中小企業不再因高昂的硬體配置即可執行主流的AI LLM運算，透過Edge AI軟體解決方案，如 NVIDIA AI Enterprise、Edge AI SDK和DeviceOn的合作，更加擴展此生態系統，包括預訓練模型、開發平台、工具和服務，有效地促進了AI應用的可及性。

研華嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪表示，我們與群聯的合作旨在降低企業進入AI領域的門檻，促進AI邊緣運算及訓練的更大可能，創新的SQ aiDAPTIV+無縫地融合了 研華的Edge AI SDK與服務，減少使用價格高昂的GPU和VRAM的必要性，使AI訓練過程更加流暢。此外，它賦予邊緣AI應用尋求企業或部門整合的潛在機會，輕鬆將AI轉化為實用之企業方案。

群聯電子執行長潘健成表示，群聯跟研華的合作已經超過15年，雙方從早期的USB DOM、CF卡、SATA SSD，到目前最新規格的PCIe 4.0/5.0 SSD等，群聯跟研華在邊緣運算與工控系統的合作可以說是密不可分。這次群聯推出獨家專利的「aiDAPTIV+」技術，整合研華的AI邊緣運算解決方案，不僅可共同助力全球工控領域的客戶打造平民化的GenAI落地方案，加速智慧工廠、智慧醫療、智慧物流等各種智慧應用的普及，更重要的是可以協助客戶打造資料安全保密且可靠的地端GenAI環境，為次世代的智慧生活盡一份心力。