鴻海董座劉揚偉：輪值 CEO 制度已經開始實施

針對外電報導鴻海（2317）將實施輪值CEO制度？鴻海董事長劉揚偉17日表示，「我想企業要永續經營，它是一定要有這些接班的計畫，輪值CEO這樣子的安排，其實輪值在很多崗位都有類似的事情，就是Job rotation（工作輪值）這樣的一個做法，那我們是把這個做法，放在CEO這上面，來做這個輪替」。

劉揚偉說，「這樣做有幾個好處，一個就是讓我們的未來CEO可以有所準備，他可以先能夠在輪值的時候，就可以知道CEO跟事業群（BG）的主管是不太一樣。他（CEO）看的要比事業群主管要看的更多、更廣。也讓他們去熟悉整個集團的其他單位的業務」。

劉揚偉說，「因為以前只有BG的話，他只看他自己的BG。但他變成輪值CEO的時候，他就要去熟悉CEO這間公司的運作。其實這次的輪值CEO，是在鴻海公司裡面輪值。也就是母公司，不包括三個F的子公司（FII FIH FIT），我們希望能夠在鴻海公司把這個輪值CEO的機制做好，做扎實之後，再看是不是要推到其他的相關的公司去」。

至於什麼時候開始可以推動？劉揚偉說，四月已經開始了。所以是六個事業群在輪值嗎？輪值的對象會是誰？劉揚偉說，就是事業群的主管，事業群的總經理。