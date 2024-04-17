研華攜手台灣車聯網協會 打造智慧交通與商用車隊國家隊

全球工業物聯網領導廠研華（2395）攜手台灣車聯網協會，於台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan），與夥伴展出 AIoV 智慧車聯網方案，以同時展現包括駕駛行為管理、提升行車安全、車輛維修預防、增加廣告營收，以及降低營運成本等方案價值，一同打造智慧交通與商用車隊國家隊。

研華服務物聯網事業群資深協理林威佐指出，隨著 AI 與邊緣運算技術更臻成熟，以及 5G 通訊效能大幅提升，再加上近年自動駕駛技術及電動車的蓬勃發展，已完全可以實現「人、車、路、通訊、服務平台」間的智慧協同運作。再加上ESG、節能減碳的大趨勢，各種商業車輛追求新能源化與智慧化，研華提供可靠安全、高整合度、可擴充的系統，並得以智慧調度整體車隊，降低碳排、提升行車安全與效率。研華已深耕於智慧交通與商業車隊管理領域近二十年經驗，將與車聯網協會與生態系夥伴攜手合作以台灣國家隊推廣全球。

今年台灣國際智慧移動展上，研華以多樣化車載平台展出AIoV 智慧車聯網方案，包含：一、多樣化車載平台：包括強固型一體式車載電腦（Rugged All-in-One Computers）、車載AI主機（In-Vehicle Edge AI Computing Box）與車用螢幕（In-Vehicle Display）、可攜式工業型平板及物流車載應用周邊（Industrial Tablets, Logistics and In-Vehicle Peripherals），並提供Windows及 Android系統，多樣化的AI加速運算選擇包含Intel OpenVINO、NVIDIA，Google Coral、Hailo，7-10吋螢幕及高彈性與可擴充性介面選擇，也可搭配亞勳科技車路協同方案，能滿足新能源巴士、警謢消防、冷鏈物流、工程維修、危險運輸車隊等各類型車輛不同需求。

二、研華iBus解決方案：整合研華TREK車載電腦，可分析車輛行駛狀態，並支援AI行車安全、車上與車站擁擠度偵測、巴士到站資訊與廣告託播等系統；可支持智慧車輛調度與司機排班，巴士與公車業者可藉此打造智慧車隊管理機制，例如：駕駛者行為（講手機、分心、打瞌睡）管理與盲點偵測有效提升行車安全、準點率與乘車體驗，並降低車輛故障率，預防事故發生。

三、智慧物流車隊平台：與勤崴國際一同展出，搭配研華AIM-75S- 8吋工業平板與車架，方便物流司機帶下車使用，平台會建議最適合的導航路徑及智慧分流，並依照不同車種，提供最佳多點路徑，最適合的車輛派遣情況，達到省時、減碳功效，更結合即時路況，為物流、貨運車提供不塞車路徑資訊，提升物流車隊運輸效率。

四、即時客運管理系統：與亦捷科際合作，採用研華TREK-60 高整合型車載電腦、TREK-15x ADAS系列AI攝影機與亦捷科際自主開發的數位大餅，用以達到符合VSCC 16-1國內商用車法規「大型車8項預警輔助系統」規定標配產品。亦捷科際的客運動態管理平台，亦可藉由Line訊息即時推播，讓管理人員得以即時掌握車輛運行狀況。

五、C-V2X車聯網應用服務：與華電聯網合作，透過路側端RSU與車上端OBU之車聯網通訊技術，接收發布即時路況資訊。研華 TREK-60N 雙系統強固型路側RSU結合AI 攝影機配合Edge AI的影像辨識技術，自動化蒐集偵測車流密度、車隊長度、即時之交通事件、道路管制訊息、入口匝道回堵等，透過5G即時影像傳輸，提供交通管理單位與用路人更全面、更即時的資料。

此次展出內容，已於越南VINBUS電動巴士、美國、加拿大、拉美與東南亞巴士、歐洲緊急救護車隊、台灣與東南亞冷鏈物流車隊、歐洲與印度工程維修與危險運輸車隊、日本KOMATSU重工車隊實際落地運用，未來並期望能與大型商用車車廠，以及各類商用車系統整合商與AI軟硬體夥伴進一步合作。其中，新能源巴士的市場開發，更鎖定台灣與新興國家、拉美、東南亞等地發展。