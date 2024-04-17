仁寶陳瑞聰將接董事長！許勝雄與2創業元老交棒二代

電子五哥接班潮！仁寶電腦（2324）16日宣布啟動二代傳承交棒計畫，董事長許勝雄獲董事會推派接任金仁寶集團總裁，他將與2位創辦早期夥伴在2月底改選中一起退出董事會，由許家第二代接任，根據掌握消息，新人事安排中副董事長陳瑞聰篤定接掌仁寶董座大位。

繼英業達（2356）2023年展開接班傳承，由創辦人葉國一兒子葉力誠接任董事長，仁寶在今年改選董監，也將出現仁寶成立40年來最大變革，許勝雄將退出董事會，交棒給陳瑞聰，消息人士指出，這是創辦人許勝雄自己提出的交棒計畫，起心動念是考慮今年已81歲，下一次改選要3年後，故決今年展開接班傳承安排。

許勝雄此次將與仁寶創業早期2夥伴共3人一起退出董事會，包括家族成員許文斌及創業夥伴周永嘉，許文斌將交棒兒子許吳樁進董事會，而許勝雄則交棒許介立以自然人身份進董事會，金寶法人代表由總座陳威昌出任，周永嘉一席董事將轉為獨立董事席次。

由於證交所規範獨立董事需占董事成員1/3席次，故15席董事名單中需規劃5席獨董，今年推薦董事候選人名單5席獨董分別為蔡篤恭、沈文忠、張立秋、洪水樹、黃姿婷，後兩位分別是可成（2474）董事長及前宏碁（2353）共同營運長，都是多年來與仁寶有合作往來的夥伴，也是業界專業人士，能在供應鏈管理及ESG等議題上提供專業意見。

內部人指出，由於金仁寶集團旗下上市櫃企業高達8家，各事業各有專業性，故雖外界屢屢以「太子接班」揣測是否由長子許介立接掌集團內多家重要企業大位，但據瞭解，許勝雄並沒有這項堅持，反而是規劃各共同打拚多年的創業夥伴因熟悉企業運作各自接班，許介立接任康舒經營有聲有色，且營運擴大已相當忙碌，暫無新接任集團事業體規劃。

仁寶電腦陳瑞聰今年75歲，加入金仁寶集團49年，是許勝雄打拚多年的親密戰友，也是許勝雄事業上重要左右手，兩人默契十足，尾牙登台兩人的致詞互動，都凸顯雙方多年情誼跟信任，陳瑞聰在5月31日董事會將被推舉為新任董事長，至於副董事長職位，據消息人士指出暫無安排。

陳瑞聰是成大電機系畢業，1975年加入金寶（2312）先擔任採購副理，逐漸掌握科技產業景氣循環，加上家裡是建材批發商，從小培養生意本事，後來接任仁寶，帶領仁寶1991年起跨入筆電產業，最為人印象深刻的，莫過於2002年陳瑞聰放話要超車廣達（2382）成為筆電龍頭，引發外界震撼，也讓市場看見他霸氣的一面。