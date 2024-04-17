車用電子年度三大展登場 展現未來移動豐沛能量與技術
2024年「台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）」、「台北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPEI）」及「台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）」上午在台北南港展覽館盛大開展，吸引國內外1,000家業者參展，展出規模達2,700個攤位，展現未來移動豐沛的能量與技術。
今年三展以「360ﾟMobility」為主軸，集結汽機車及電動車、自駕技術業者，從整車到連網，呈現未來移動解決方案，解密未來人類出行將不限地面，更橫跨天空及外太空。展覽期間除了有東陽、帝寶、琦玉、巨鎧、南晃、龍鋒等為升等指標廠商展出汽機車零配件，鴻海科技集團也將展出各式電動車，成運汽車展示長途快充電動巴士；此外士林電機、太平洋電線電纜、德州儀器展出動力系統，台達、馳諾瓦則展出高效能充電樁。車用電子及車聯網應用面，則有科技大廠研華、凱銳、輝創、怡利、神達、歐特明、公信電子等展出ADAS、車隊管理與智慧座艙相關技術。
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