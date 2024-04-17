車用電子年度三大展登場 展現未來移動豐沛能量與技術

「我們生產世界最多的GPU，可是我們在GPU的使用是少數；我們是世界首波受惠於AI的國家，除了美國之外，幾乎就是台灣⋯如果AI時代台灣的機會如果沒有把握住，可能就是危機了。」前Google台灣董事總經理簡立峰，在3月一場GenAI產業高峰論壇中如此說道。

2024-04-17 10:41